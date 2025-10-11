Σοβαρή σύγκρουση τα ξημερώματα: 59χρονος προσέκρουσε σε περιτοίχισμα του δρόμου με e-scooter, ανατράπηκε και χτύπησε στο κεφάλι - Η κατάσταση της υγείας του

Νέοι και κάλπες: Γιατί απομακρύνονται και γυρίζουν την πλάτη στην πολιτική
Η πολιτική αποχή, ιδιαίτερα στις νεανικές ηλικίες, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα της κυπριακής δημοκρατίας.
Ο 59χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, θλάση πνευμόνων και κατάγματα πλευρών και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.
Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς, ως σοβαρή.
Ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου συνεχίζει τις εξετάσεις.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις