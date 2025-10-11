Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σοβαρή σύγκρουση τα ξημερώματα: 59χρονος προσέκρουσε σε περιτοίχισμα του δρόμου με e-scooter, ανατράπηκε και χτύπησε στο κεφάλι - Η κατάσταση της υγείας του

 11.10.2025 - 08:26
Γύρω τις δύο τα ξημερώματα σήμερα, ενώ 59χρονος οδηγούσε συσκευή προσωπικής κινητικότητας (e-scooter) στη λεωφόρο Περνέρα στο Παραλίμνι, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται έχασε τον έλεγχο της, προσέκρουσε σε περιτοίχισμα του δρόμου, ανατράπηκε και κατέληξε στο πεζοδρόμιο.

Ο 59χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, θλάση πνευμόνων και κατάγματα πλευρών και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς, ως σοβαρή.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Η πολιτική αποχή, ιδιαίτερα στις νεανικές ηλικίες, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα της κυπριακής δημοκρατίας.

