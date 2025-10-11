Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φεστιβάλ Συνδέσμου Φιλάθλων της ΑΕΛ στον Εναέριο – Γιορτάζουν 95 χρόνια από την ίδρυσή της – Προειδοποιεί η Αστυνομία για το τι μπορεί να κάνει αν «ξεφύγει» η κατάσταση

 11.10.2025 - 08:20
Με αφορμή τα 95 χρόνια από την ίδρυση της ΑΕΛ, τα μέλη του Συνδέσμου Φιλάθλων της ΑΕΛ, αναμένεται να διοργανώσουν σήμερα 11 Οκτωβρίου, εορταστικό φεστιβάλ, στο χώρο στάθμευσης του Εναέριου, στη Λεμεσό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Διαμαρτυρία στη Λευκωσία: Αποφύγετε την τροχαία κίνηση - Προειδοποιεί η Αστυνομία για τα μέτρα που μπορεί να λάβει σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία

Το φεστιβάλ αναμένεται να αρχίσει στις 4μ.μ. και να διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυχτα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μέλη της Αστυνομίας, θα βρίσκονται στην περιοχή για διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της και παροχή διευκολύνσεων προς το κοινό.

Καλούνται οι συμμετέχοντες, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Να σημειωθεί ότι, με βάση τον Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο 151(Ι) του 2025, ο διοργανωτής της συγκέντρωσης/παρέλασης, οφείλει να μεριμνά για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της, να συνεργάζεται με την αρχή τοπικής διοίκησης εντός των ορίων της οποίας αυτή πραγματοποιείται, ή αναμένεται να πραγματοποιηθεί, με την Αστυνομία και με τον Υπεύθυνο Αξιωματικό ο οποίος είναι ορισμένος ως σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και διοργανωτή και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους.

Περαιτέρω, η συγκεκριμένη νομοθεσία, δίδει τη δυνατότητα στην Αστυνομία, όπου κρίνεται αναγκαίο, να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την συγκέντρωση ή παρέλαση καθώς επίσης και για διάλυση της, κυρίως όταν αυτή παύει να είναι ειρηνική, όταν διεξάγεται κατά παράβαση των επιβληθέντων περιορισμών, όταν υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης προσώπου ή πρόκλησης ζημιάς σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία και σε περίπτωση αυθόρμητης ή έκτακτης συγκέντρωσης ή παρέλασης, όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους επιβληθέντες περιορισμούς.

Επιπλέον, στην περίπτωση όπου υπάρχει εύλογη υποψία ότι η συγκέντρωση ή παρέλαση, πρόκειται να καταστεί μη ειρηνική, ένεκα πράξεων προσώπου, ή στο πλαίσιο διάπραξης, ή πιθανής διάπραξης αδικημάτων από πρόσωπο που αποκρύπτει, ή καλύπτει, ή αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του με τρόπο που να μην μπορεί να αναγνωριστεί, η Αστυνομία δύναται να το διατάξει όπως αφαιρέσει το εν λόγω αντικείμενο, ή προϊόν, ή τέχνασμα, το οποίο το καθιστά μη αναγνωρίσιμο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Η πολιτική αποχή, ιδιαίτερα στις νεανικές ηλικίες, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα της κυπριακής δημοκρατίας.

