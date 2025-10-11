Ecommbx
Λένε «όχι» σε νέα mall στη Λεμεσό πολίτες και Δήμος - Δύο αιτήσεις με απόσταση 300 μέτρων το ένα από το άλλο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λένε «όχι» σε νέα mall στη Λεμεσό πολίτες και Δήμος - Δύο αιτήσεις με απόσταση 300 μέτρων το ένα από το άλλο

 11.10.2025 - 12:15
Πολλές οι αντιδράσεις για σχέδια νέων εμπορικών κέντρων στη Λεμεσό.

Δεν υπάρχει αναγκαιότητα για δημιουργία νέων malls στη Λεμεσό τόνισε ο εκπρόσωπος των καταστηματαρχών Λεμεσού Κρίστης Δημητρίου.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΣΤΡΑ «Χωρίς Όρια» σημείωσε ότι τα όρια της πόλης έχουν καλυφθεί, σημειώνοντας πως σε περίπτωση που εγκριθούν, θα πρέπει να γίνουν εκτός Λεμεσού και ίσως στο Πεντάκωμο.

Ο κ. Δημητρίου χαρακτήρισε υπερβολική τη δημιουργία δυο νέων malls στο κέντρο της πόλης και σε απόσταση 300 μέτρων το ένα με το άλλο, λέγοντας πως δεν υπάρχουν κάτι τέτοιο πουθενά στον κόσμο. Πρόσθεσε πως το συγκεκριμένο σημείο που εισηγούνται οι δυο εταιρείες για δημιουργία των δυο εμπορικών κέντρων είναι ένα σημείο στο οποίο υπάρχει κυκλοφοριακή «κόλαση», υπάρχουν κοντά δυο κυκλικοί κόμβοι και βιομηχανική περιοχή. Όπως είπε, έστω και ένα mall θα επιβάρυνε περισσότερο την κατάσταση.

Πρόσθεσε πως το τοπικό σχέδιο Λεμεσού δεν επιτρέπει καμία από τις δυο αιτήσεις, λέγοντας πως χθες κατά τη διάρκεια δημόσιας διαβούλευσης, όλοι οι φορείς ήταν εναντίον.

Παράλληλα ο κ. Δημητρίου ανέφερε πως η οδός Ανεξαρτησίας θεωρείται ο πιο πετυχημένος εμπορικός δρόμος όλης της Κύπρου και υπάρχει 99% πληρότητα. Πρόσθεσε πως τα πράγματα αλλάζουν καθημερινά στο ιστορικό κέντρο της Λεμεσού, λέγοντας πως είναι βιώσιμο.

Παρέκκλιση των προνοιών του τοπικού σχεδίου

Αρνητική η θέση του Δήμου Αμαθούντας για τη δημιουργία δυο νέων Malls στην πόλη. Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΣΤΡΑ «Χωρίς Όρια» ο Δήμαρχος Αμαθούντας Κυριάκος Ξυδιάς, ανέφερε πως είναι αδιανόητο να δοθούν άδειες για δημιουργία δυο Malls σε κοντινή απόσταση. Σημείωσε πως και οι δυο αιτήσεις είναι παρέκκλιση των προνοιών του τοπικού σχεδίου που αυτό σημαίνει, όπως είπε, ότι δεν προβλέπεται η δημιουργία τέτοιων αναπτύξεων. Έκανε λόγο για παρέκκλιση των προνοιών του τοπικού σχεδίου χωρίς όφελος. Σημείωσε πως δε γίνεται να υπάρχουν αναπτύξεις που να επιβαρύνουν περισσότερο το κυκλοφοριακό πρόβλημα, λέγοντας πως πρέπει να προηγηθούν υποδομές. Τόνισε χαρακτηριστικά πως βάζουν τις αναπτύξεις πρώτα και μετά συζητούν για τις κατάλληλες υποδομές. Ο Δήμαρχος Αμαθούντας κάλεσε τους κυβερνώντες σε περίπτωση που εγκρίνουν την οποιαδήποτε παρέκκλιση των προνοιών του τοπικού σχεδίου, να προηγηθούν αναγκαίες υποδομές για να βελτιωθεί η κατάσταση.

Πηγή: dialogos.com.cy

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Η μεταβίβαση της άδειας και της διαχείρισης του GSI στον ΑΔΜΗΕ δείχνουν ακριβώς αυτό που έχει συμφωνηθεί ώστε να προχωρήσουν όλα τα οποία είναι σε εκκρεμότητα σε κάποια επίλυση, ώστε να μπορέσει το έργο να μην έχει προβλήματα θεσμικά και ρυθμιστικά, δηλώνοντας με τον πιο επίσημο τρόπο το ενδιαφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας για το έργο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ το Σάββατο στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Παπαναστασίου.

