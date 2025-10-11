Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπαναστασίου για GSI: Η μεταβίβαση άδειας στον ΑΔΜΗΕ δείχνει το ενδιαφέρον της ΚΔ για το έργο

 11.10.2025 - 12:25
Η μεταβίβαση της άδειας και της διαχείρισης του GSI στον ΑΔΜΗΕ δείχνουν ακριβώς αυτό που έχει συμφωνηθεί ώστε να προχωρήσουν όλα τα οποία είναι σε εκκρεμότητα σε κάποια επίλυση, ώστε να μπορέσει το έργο να μην έχει προβλήματα θεσμικά και ρυθμιστικά, δηλώνοντας με τον πιο επίσημο τρόπο το ενδιαφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας για το έργο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ το Σάββατο στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Παπαναστασίου.

Η γεωπολιτική διάσταση του έργου χρειάζεται διαχείριση από φορείς όπως ο ίδιος ο φορέας υλοποίησης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημείωσε, συμπληρώνοντας πως η απόφαση για υλοποίηση του έργου είναι ειλημμένη, όσο όμως αυτό καθυστερεί δημιουργεί νέα περιβάλλοντα, τα οποία πρέπει να αξιολογούνται συνεχώς.

Ερωτηθείς για τις επόμενες ενέργειες αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου έπειτα από τη μεταβίβαση της άδειας του έργου στον ΑΔΜΗΕ, ο κ. Παπαναστασίου είπε ότι η άδεια ιδιοκτησίας και διαχείρισης ήταν μια εκκρεμότητα η οποία έπρεπε να λήξει.

«Έπρεπε να βρεθεί μια λύση και δόθηκε με τη χθεσινή δημοσίευση μιας απόφασης της ΡΑΕΚ, η οποία λήφθηκε στις 3/9. Ενόσω επιλύονται τέτοιου είδους θέματα, τα οποία δημιουργούν συζητήσεις, πιθανόν σε κάποιες περιπτώσεις ανώφελες, αλλά και δημιουργούν θέματα μη εμπιστοσύνης μεταξύ των πλευρών, ουσιαστικά αναπτύσσεται η εμπιστοσύνη, μεγαλώνει η εμπιστοσύνη και ουσιαστικά μέσα από αυτές τις δράσεις, ενέργειες και αποφάσεις δηλώνεται με τον πιο επίσημο τρόπο το ενδιαφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας για το έργο», τόνισε.

«Οι θέσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού της Ελλάδος πιστεύω είναι ξεκάθαρες, όπως και η κατεύθυνση, η οποία δεν είναι διαφορετική από αυτήν την οποία δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πρόσφατη ανακοίνωση. Οπότε μέσα σε αυτό τον πλαίσιο θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να γεφυρώσουμε τις όποιες ρυθμιστικές, θεσμικές και άλλες διαφορές», δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Ενέργειας.

Αναφορικά με τη γεωπολιτική διάσταση του έργου, ο κ. Παπαναστασίου είπε ότι χρειάζεται διαχείριση, η οποία πρέπει να γίνει από φορείς «όπως είναι ο ίδιος ο φορέας υλοποίησης, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

«Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει έναν ρόλο εδώ πέρα καθώς και το έργο είναι ευρωπαϊκό και οποιαδήποτε άλλη συζήτηση ή σχόλιο γύρω από αυτό το θέμα είναι εκ του περισσού», τόνισε.

Σε ερώτηση κατά πόσο συμφωνήθηκαν συγκεκριμένα βήματα για το επόμενο διάστημα κατά τη συνάντησή του με τον Έλληνα ομόλογό του, ο κ. Παπαναστασίου είπε ότι και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι θα πρέπει οι δηλώσεις να περιορίζονται στο ελάχιστο και να μπαίνει περισσότερο ανθρώπινο κεφάλαιο και προσπάθεια στην κατεύθυνση της υλοποίησης.

«Η άδεια ιδιοκτησίας και διαχείρισης την επόμενη μέρα δείχνουν ακριβώς αυτό που έχει συμφωνηθεί ώστε να προχωρήσουν όλα τα οποία είναι σε εκκρεμότητα σε κάποια επίλυση ώστε να μπορέσει το έργο να μην έχει προβλήματα θεσμικά και ρυθμιστικά», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι θα γίνει προσπάθεια στις επόμενες μέρες και εβδομάδες, όπως παράλληλα θα γίνει και προσπάθεια ενημέρωσης του Ευρωπαίου Επιτρόπου Ενέργειας για τη γεωπολιτική διάσταση του έργου.

Ερωτηθείς κατά πόσο υπάρχουν ακόμα ερωτηματικά σε ό,τι έχει να κάνει με τη βιωσιμότητα του έργου και αν η δημοπρασία Γραμματίων του Δημοσίου ύψους €25 εκ. που προκηρύχθηκε χθες από το Υπουργείο Οικονομικών για τις 20 Οκτωβρίου σχετίζεται με την κάλυψη της πρώτης δόσης στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι του έργου, ο Υπουργός είπε ότι εξ όσων δύναται να γνωρίζει δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο.

«Δεν είναι θέμα να συζητούμε αυτή τη στιγμή οτιδήποτε για το έργο το οποίο έχει αποφασιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει περάσει μέσα από αξιολόγηση. Η απόφαση για υλοποίηση του έργου είναι ήδη ληφθείσα, εννοείται όμως ότι ενόσω καθυστερεί το έργο δημιουργεί νέα περιβάλλοντα τα οποία πρέπει να αξιολογούνται συνεχώς», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

