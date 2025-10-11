Ecommbx
ΑρχικήΕλλάδαΤραγωδία στη Σαντορίνη: Αγοράκι 6 ετών πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σαντορίνη: Αγοράκι 6 ετών πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου

 11.10.2025 - 14:40
Τραγωδία στη Σαντορίνη: Αγοράκι 6 ετών πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου

Τραγωδία σήμερα, Σάββατο, περίπου στις 11:30 στη Σαντορίνη με ένα αγοράκι 6 ετών να χάνει τη ζωή του σε πισίνα ξενοδοχείου στο Καμάρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το παιδί ήταν σε γκρουπ τουριστών από την Ινδία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι γονείς του παιδιού που ήταν και αυτοί στην πισίνα, δεν αντιλήφθηκαν ότι το παιδί μπήκε στην πισίνα, έχασε τις αισθήσεις του και πνίγηκε.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr στο σημείο υπήρχε απινιδωτής και έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Μέσα σε επτά λεπτά είχε φτάσει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Θήρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αρχές έχουν προσαγάγει τον διευθυντή του ξενοδοχείου και τον υπεύθυνο της πισίνας, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν υπήρχε ναυαγοσώστης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Η μεταβίβαση της άδειας και της διαχείρισης του GSI στον ΑΔΜΗΕ δείχνουν ακριβώς αυτό που έχει συμφωνηθεί ώστε να προχωρήσουν όλα τα οποία είναι σε εκκρεμότητα σε κάποια επίλυση, ώστε να μπορέσει το έργο να μην έχει προβλήματα θεσμικά και ρυθμιστικά, δηλώνοντας με τον πιο επίσημο τρόπο το ενδιαφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας για το έργο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ το Σάββατο στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Παπαναστασίου.

