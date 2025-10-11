Τραγωδία στη Σαντορίνη: Αγοράκι 6 ετών πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το παιδί ήταν σε γκρουπ τουριστών από την Ινδία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι γονείς του παιδιού που ήταν και αυτοί στην πισίνα, δεν αντιλήφθηκαν ότι το παιδί μπήκε στην πισίνα, έχασε τις αισθήσεις του και πνίγηκε.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr στο σημείο υπήρχε απινιδωτής και έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Μέσα σε επτά λεπτά είχε φτάσει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Θήρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αρχές έχουν προσαγάγει τον διευθυντή του ξενοδοχείου και τον υπεύθυνο της πισίνας, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν υπήρχε ναυαγοσώστης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα