ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθησαν ο πατέρας του 6χρονου που πνίγηκε στη Σαντορίνη, ο διευθυντής του ξενοδοχείου και ο υπεύθυνος της πισίνας

 11.10.2025 - 17:47
Συνελήφθησαν ο πατέρας του 6χρονου που πνίγηκε στη Σαντορίνη, ο διευθυντής του ξενοδοχείου και ο υπεύθυνος της πισίνας

Συνελήφθησαν για την τραγωδία στη Σαντορίνη ο πατέρας του 6χρονου αγοριού, καθώς και δύο στελέχη του ξενοδοχείου στο οποίο παιδί έχασε τη ζωή του μέσα σε πισίνα το πρωί του Σαββάτου στο Καμάρι.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τραγωδία στη Σαντορίνη: Αγοράκι 6 ετών πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον πατέρα του παιδιού, 33 ετών, τον διευθυντή του ξενοδοχείου, 38 ετών, και τον υπεύθυνο της πισίνας, 37 ετών. Ο τελευταίος, όπως διαπιστώθηκε, τη στιγμή του δυστυχήματος βρισκόταν σε άλλη πισίνα του ξενοδοχείου. Σύμφωνα με τον κανονισμό για να οριστεί κάποιος υπεύθυνος πισίνας απαιτείται πιστοποίηση ναυαγοσώστη.

Ο πατέρας του παιδιού φέρεται να είχε βουτήξει στο νερό και στη συνέχεια όταν βγήκε από αυτό αναζητούσε το παιδί του, χωρίς ωστόσο να το βρίσκει, καθώς το αγοράκι είχε ήδη βυθιστεί στον πάτο της πισίνας. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με εισαγγελική εντολή, διατάχθηκε η σύλληψή του, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υπήρξε αμέλεια ή πλημμελής επίβλεψη.

Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να διαπιστωθούν τυχόν ευθύνες και παραλείψεις στη λειτουργία του ξενοδοχείου και στα μέτρα ασφαλείας που τηρούνταν στον χώρο της πισίνας.

Η στιγμή της τραγωδίας

Όπως αποκάλυψε το protothema, τη στιγμή του δυστυχήματος στον χώρο της πισίνας βρίσκονταν αρκετά άτομα, ωστόσο κανείς δεν αντιλήφθηκε ότι το παιδί είχε βυθιστεί και βρισκόταν στον πάτο! Το αγοράκι φαίνεται πως είχε καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού και έχασε τις αισθήσεις του χωρίς να γίνει αντιληπτό, ενώ οι γονείς του, ηλικίας 33 και 32 ετών, βρίσκονταν επίσης στον χώρο της πισίνας, χωρίς όμως να αντιληφθούν εγκαίρως ότι το παιδί τους βρισκόταν σε κίνδυνο.

Το πιο σοκαριστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους λουόμενους αντιλήφθηκε την παρουσία του παιδιού μόνο όταν το κλώτσησε τυχαία μέσα στο νερό!

Τότε επικράτησε πανικός. Το παιδί ανασύρθηκε αμέσως στην επιφάνεια και έγιναν απεγνωσμένες προσπάθειες ανάνηψης, με ΚΑΡΠΑ και τη χρήση απινιδωτή που υπήρχε στο σημείο.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού και των παρευρισκομένων, το παιδί δεν ανταποκρίθηκε. Μέσα σε επτά λεπτά έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Θήρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Εντόπισαν 165 νεκρά άγρια πτηνά σε περιβόλι στη Λάρνακα - Τρεις συλλήψεις μετά από επιχείρηση

 11.10.2025 - 17:33
Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης για τις τηλεφωνικές επικοινωνίες του Προέδρου της Δημοκρτίας με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ 

