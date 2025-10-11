Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εντόπισαν 165 νεκρά άγρια πτηνά σε περιβόλι στη Λάρνακα - Τρεις συλλήψεις μετά από επιχείρηση

 11.10.2025 - 17:33
Εντόπισαν 165 νεκρά άγρια πτηνά σε περιβόλι στη Λάρνακα - Τρεις συλλήψεις μετά από επιχείρηση

Μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν σήμερα έρευνα δυνάμει δικαστικού εντάλματος σε περιφραγμένο περιβόλι 54χρονου στην επαρχία Λάρνακας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν τρείς κουβάδες που περιείχαν συνολικά 165 νεκρά άγρια πτηνά, μία αυτοσχέδια ηχοπαραγωγική συσκευή και διάφορα άλλα αντικείμενα τα οποία παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε επίσης στο αυτοκίνητο του 54χρονου όπου εντοπίστηκαν τρία μαχαίρια που καταλήγουν σε μυτερή άκρη και ένα ρόπαλο. Ο 54χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα.

Συνελήφθη επίσης 32χρονος που βρισκόταν στο σημείο, αφού μετά από έρευνα που διενεργήθηκε στο αυτοκίνητο του, εντοπίστηκαν τρία μαχαίρια που καταλήγουν σε μυτερή άκρη.

Όλα τα πιο πάνω παραλήφθηκαν και κρατήθηκαν ως τεκμήρια ενώ οι δύο συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση.

Τρίτο πρόσωπο ηλικίας 28 ετών που βρισκόταν επίσης στο σημείο, συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση αφού από έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι αυτός διέμενε παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίπου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με Αλ Σίσι και Νετανιάχου - Χαιρέτισε συμφωνία για Γάζα

Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με Αλ Σίσι και Νετανιάχου - Χαιρέτισε συμφωνία για Γάζα

Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης για τις τηλεφωνικές επικοινωνίες του Προέδρου της Δημοκρτίας με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ 

