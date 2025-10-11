Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατεχόμενα: Παιδιά λιποθυμούν από πείνα στα σχολεία - Όσα καταγγέλονται

 11.10.2025 - 15:27
Κατεχόμενα: Παιδιά λιποθυμούν από πείνα στα σχολεία - Όσα καταγγέλονται

«Υπάρχουν παιδιά που λιποθυμούν στα σχολεία από την πείνα» δήλωσε η Τζανσού Ν. Ναζλί, μέλος του κόμματος «Δρόμος της Ανεξαρτησίας», αποδίδοντας το φαινόμενο στην οικονομική κρίση και την ακρίβεια. Η ίδια απηύθυνε έκκληση για την άμεση παροχή δωρεάν σίτισης σε όλους τους μαθητές.

Σύμφωνα με τη διαδικτυακή «Özgür Gazete Kıbrıs», η κα Ναζλί είπε ότι το πρόβλημα της παιδικής φτώχειας έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις και τόνισε πως «αν και ακούγεται δυστοπικό, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την πραγματικότητα».

Για τον λόγο αυτό, κάλεσε το «υπουργείο παιδείας» να συνεργαστεί με την «υπηρεσία κοινωνικών υπηρεσιών» και τους «δήμους» για την άμεση εφαρμογή ενός προγράμματος δωρεάν γευμάτων. Υπογράμμισε ότι η πρόσβαση σε υγιεινή διατροφή αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα του παιδιού και υποχρέωση των αρχών.

Παράλληλα, πρότεινε την κατάργηση οικονομικών κινήτρων προς ιδιωτικά σχολεία, ώστε οι πόροι να διατεθούν για τη στήριξη των μαθητών στα «δημόσια» σχολεία, καθώς, όπως ανέφερε, «η διασφάλιση ασφαλούς και υγιεινής τροφής για τα παιδιά είναι καθήκον του κράτους».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Παπαναστασίου για GSI: Η μεταβίβαση άδειας στον ΑΔΜΗΕ δείχνει το ενδιαφέρον της ΚΔ για το έργο

Παπαναστασίου για GSI: Η μεταβίβαση άδειας στον ΑΔΜΗΕ δείχνει το ενδιαφέρον της ΚΔ για το έργο

Η μεταβίβαση της άδειας και της διαχείρισης του GSI στον ΑΔΜΗΕ δείχνουν ακριβώς αυτό που έχει συμφωνηθεί ώστε να προχωρήσουν όλα τα οποία είναι σε εκκρεμότητα σε κάποια επίλυση, ώστε να μπορέσει το έργο να μην έχει προβλήματα θεσμικά και ρυθμιστικά, δηλώνοντας με τον πιο επίσημο τρόπο το ενδιαφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας για το έργο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ το Σάββατο στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Παπαναστασίου.

