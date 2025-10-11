«Αντί για τα σπίτια μας, βρίσκουμε ερείπια» - Περίπου 50.000 Παλαιστίνιοι γύρισαν σήμερα στην Πόλη της Γάζας, στη 2η μέρα εκεχειρίας

Εκμεταλλευόμενη την εκεχειρία, η Ράτζα Σάλμι περπάτησε πίσω προς το σπίτι της στη Γάζα, όπου εβδομάδες ισραηλινών βομβαρδισμών και χερσαίων επιχειρήσεων είχαν πλήξει περιοχές που, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, φιλοξενούσαν χιλιάδες μαχητές της Χαμάς. «Περπατήσαμε για ώρες, και κάθε βήμα ήταν γεμάτο φόβο και αγωνία για το σπίτι μου», είπε η Σάλμι στο AFP.

Όταν έφτασε στη συνοικία Αλ-Ριμάλ, βρήκε το σπίτι της κατεστραμμένο. «Δεν υπάρχει πια. Είναι απλώς ένας σωρός από ερείπια», λέει. «Στάθηκα μπροστά του και έκλαψα. Όλες αυτές οι αναμνήσεις είναι τώρα απλώς σκόνη».

Η ροή των επιστροφών συνεχίζεται, με περίπου 50.000 ανθρώπους να φτάνουν σήμερα στην Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής άμυνας, που λειτουργεί υπό τη Χαμάς.



«Αυτό ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν επιστρέψει στη Γάζα από χθες σε περίπου 250.000 μέχρι στιγμής», δήλωσε ο Μοχάμεντ Αλ-Μουγκάιρ, αξιωματούχος της υπηρεσίας.



Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των ομήρων



Οι ισραηλινές δυνάμεις ολοκλήρωσαν την αναδιάταξή τους χθες, παραμένοντας εκτός των μεγάλων αστικών περιοχών, έχοντας, όμως, ακόμη τον έλεγχο σχεδόν του 50% του θύλακα, το ρολόι άρχισε να μετράει αντίστροφα προκειμένου η Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους της εντός 72 ωρών.



«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, περιμένουμε τον γιο μας και όλους τους 48 ομήρους», δήλωσε ο Χαγκάι Άνγκρεστ, ο γιος του οποίου είναι μεταξύ των 20 Ισραηλινών ομήρων που πιστεύεται πως είναι ζωντανοί. «Περιμένουμε να μας τηλεφωνήσουν».



Είκοσι έξι όμηροι έχουν δηλωθεί νεκροί και η τύχη άλλων δύο παραμένει άγνωστη.

Βάσει της συμφωνίας, μετά την παράδοση των ομήρων, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους που εκτίουν πολυετείς ποινές κάθειρξης στις φυλακές του και 1.700 κρατουμένους που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.



Εκατοντάδες φορτηγά την ημέρα αναμένεται να φθάνουν στη Γάζα μεταφέροντας τρόφιμα και ιατρική βοήθεια, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας.



Ο Τραμπ αναμένεται να ταξιδέψει στο Ισραήλ και την Αίγυπτο



Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει σχετικά με το αν η εκεχειρία και η συμφωνία ανταλλαγής ομήρων-κρατουμένων, το μεγαλύτερο βήμα προς τον τερματισμό του διετούς πολέμου, θα οδηγήσουν σε μια διαρκή ειρήνη, όπως προβλέπει το σχέδιο 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη λήξη των εχθροπραξιών.



Πολλά θα μπορούσαν να πάνε λάθος. Περαιτέρω βήματα στο σχέδιο των 20 σημείων του Τραμπ πρέπει να συμφωνηθούν. Αυτά περιλαμβάνουν θέματα όπως τον τρόπο με τον οποίο η κατεστραμμένη Λωρίδα της Γάζας θα διοικηθεί όταν τελειώσει ο πόλεμος και η τελική τύχη της Χαμάς, η οποία έχει απορρίψει τις αξιώσεις του Ισραήλ να αφοπλιστεί.



Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε πεπεισμένος πως η εκεχειρία θα τηρηθεί, λέγοντας: «Έχουν όλοι κουραστεί από τις μάχες». Είπε επίσης πως πιστεύει ότι υπάρχει μια «συναίνεση» σχετικά με τα επόμενα βήματα, ωστόσο αναγνώρισε πως ορισμένες λεπτομέρειες θα πρέπει να επιλυθούν.



Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι εξέφρασαν τη χαρά τους μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για τον τερματισμό του διετούς πολέμου, κατά τη διάρκεια του οποίου περισσότεροι από 67.000 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, στην πλειονότητά τους άμαχοι, και για την επιστροφή των τελευταίων ομήρων που έπιασε η Χαμάς κατά τη φονική επίθεση που τον προκάλεσε.



Στην επίθεση, υπό τη Χαμάς, εναντίον ισραηλινών κοινοτήτων, στρατιωτικών βάσεων και ενός μουσικού φεστιβάλ την 7η Οκτωβρίου του 2023, τα μέλη της σκότωσαν 1.200 ανθρώπους, οι περισσότεροι άμαχοι και πήραν 251 ομήρους.



Ο Τραμπ αναμένεται να επισκεφθεί την περιοχή τη Δευτέρα και να εκφωνήσει ομιλία στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που θα το κάνει μετά τον Τζορτζ Μπους το 2008.



Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους έχει επίσης πει πως θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο και ότι και άλλοι ξένοι ηγέτες αναμένεται να παραστούν εκεί.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα