ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με Αλ Σίσι και Νετανιάχου - Χαιρέτισε συμφωνία για Γάζα

 11.10.2025 - 16:57
Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης για τις τηλεφωνικές επικοινωνίες του Προέδρου της Δημοκρτίας με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου κ. Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ κ. Βενιαμίν Νετανιάχου, στο πλαίσιο σειράς επαφών του με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα για την επίτευξη συμφωνίας για την πρώτη φάση του σχεδίου του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων.
 
Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαιρέτισε την επίτευξη της συμφωνίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πλήρους εφαρμογής της από όλες τις πλευρές ως καθοριστικού βήματος για τον τερματισμό της ανθρωπιστικής κρίσης, την αποκλιμάκωση της έντασης και τη διαμόρφωση συνθηκών διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή, στη βάση των ψηφισμάτων του ΣΑ του ΟΗΕ.
 
Σε αμφότερες τις συνομιλίες, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέδειξε τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου εταίρου και σταθερού πυλώνα στην Ανατολική Μεσόγειο, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα της χώρας μας να συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στην κοινή προσπάθεια για σταθερότητα, ανθρωπιστική στήριξη και ανοικοδόμηση της περιοχής.

