ΠτΔ για Γάζα: «Έτοιμη η Κύπρος ώστε να επικρατήσουν συνθήκες ειρήνης και σταθερότητας»

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στην αντικατοχική εκδήλωση του Δήμου Μόρφου, στον Αστρομερίτη, και ερωτηθείς για τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θα έχω και άλλες τηλεφωνικές επικοινωνίες και απόψε και αύριο με ηγέτες της περιοχής και της ΕΕ ως το κράτος μέλος της ΕΕ που είναι μέρος της περιοχής.

Εξέφρασα (κατά τις τηλεφωνικές επικοινωνίες) την ανάγκη να υλοποιηθούν όλα όσα έχουν συμφωνηθεί και από κει και πέρα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη, ως κράτος της περιοχής, ως κράτος της ΕΕ, ως ένα κράτος που θα αναλάβει την Προεδρία (της ΕΕ) σε πολύ λίγο διάστημα, να διαδραματίσουμε τον ρόλο εκείνο που δύναται να βοηθήσει, έτσι ώστε να επικρατήσουν συνθήκες ειρήνης, σταθερότητας, αλλά και να εφαρμοστεί ό,τι έχει συμφωνηθεί».

Ερωτηθείς για το αίτημα του Δήμου Μόρφου και κοινοτήτων της περιοχής για βόρεια όδευση του αυτοκινητόδρομου και ότι τίθενται προσκόμματα από τα Ηνωμένα Έθνη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έχω συνάντηση με τους Κοινοτάρχες της περιοχής την ερχόμενη βδομάδα, δεν θέλω να αναφέρω τώρα δημοσίως κάτι».

Τέλος, ερωτηθείς για το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν υπάρχει κάτι καινούριο».