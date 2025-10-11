Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη του 37χρονου Νικόλα - Φωτογραφία του στη δημοσιότητα

 11.10.2025 - 19:22
Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη του 37χρονου Νικόλα - Φωτογραφία του στη δημοσιότητα

Ο ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΕΛΑΣΙΔΗΣ, 37 ετών, κάτοικος Πάφου, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του από χθες το απόγευμα.

Ο 37χρονος περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,75μ. περίπου, με άσπρα κοντά μαλλιά.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου, στο τηλέφωνο 26806021  ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

Διπλή τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασαν τη ζωή τους η Ανδριάνα και ο Δημήτρης σε διαφορέτικά θανατηφόρα

ΠτΔ για Γάζα: «Έτοιμη η Κύπρος ώστε να επικρατήσουν συνθήκες ειρήνης και σταθερότητας»

