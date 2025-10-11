Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη του 37χρονου Νικόλα - Φωτογραφία του στη δημοσιότητα

Ο 37χρονος περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,75μ. περίπου, με άσπρα κοντά μαλλιά.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου, στο τηλέφωνο 26806021 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.