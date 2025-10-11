Διπλή τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασαν τη ζωή τους η Ανδριάνα και ο Δημήτρης σε διαφορέτικά θανατηφόρα

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, τα δύο θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν στην Αγία Βαρβάρα και στο Επισκοπιό.

Νεκροί είναι η ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΛΕΥΤΕΡΗ, 80 ΕΤΩΝ κάτοικος Αγγλίας και ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΦΑΡΗ, 77 ετών από τη Λακατάμια αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι, γύρω στις 2:30 μ.μ. σήμερα, αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 19χρονος στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου στα Πέρα Ορεινής, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε και τραυμάτισε ηλικιωμένο, ο οποίος φαίνεται να διασταύρωνε εκείνη την ώρα τον δρόμο.

Παράλληλα, γύρω στη 1:00 μ.μ.στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου στην Αγία Βαρβάρα, Λευκωσία έχασε τη ζωή της ηλικιωμένη η οποία ήταν συνοδηγός σε όχημα το οποίο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο όχημα.