ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Διπλή τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασαν τη ζωή τους η Ανδριάνα και ο Δημήτρης σε διαφορέτικά θανατηφόρα

 11.10.2025 - 19:07
Δύο νέα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, τα δύο θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν στην Αγία Βαρβάρα και στο Επισκοπιό.

Νεκροί είναι η ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΛΕΥΤΕΡΗ, 80 ΕΤΩΝ κάτοικος Αγγλίας και ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΦΑΡΗ, 77 ετών από τη Λακατάμια αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι, γύρω στις 2:30 μ.μ. σήμερα, αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 19χρονος στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου στα Πέρα Ορεινής, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε και τραυμάτισε ηλικιωμένο, ο οποίος φαίνεται να διασταύρωνε εκείνη την ώρα τον δρόμο.

Παράλληλα, γύρω στη 1:00 μ.μ.στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου στην Αγία Βαρβάρα, Λευκωσία έχασε τη ζωή της ηλικιωμένη η οποία ήταν συνοδηγός σε όχημα το οποίο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο όχημα.

