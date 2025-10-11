Χαμάς: «Δεν παραδίδουμε τα όπλα» - Κάλεσε 7.000 μέλη σε επιστράτευση για να ανακτήσει έλεγχο σε περιοχές της Γάζας

Ο αξιωματούχος, που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «το ζήτημα της παράδοσης των όπλων είναι εκτός ερώτησης και δεν βρίσκεται καν στο τραπέζι». Οι δηλώσεις αυτές έγιναν τη δεύτερη ημέρα της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Την ίδια στιγμή, πληροφορίες που επικαλείται το BBC, αναφέρουν πως η παλαιστινιακή οργάνωση έχει ανακαλέσει περίπου 7.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της προκειμένου να επανακτήσει τον έλεγχο σε περιοχές της Γάζας που εγκατέλειψαν πρόσφατα τα ισραηλινά στρατεύματα, σύμφωνα με τοπικές πηγές.

Η Χαμάς διόρισε επίσης πέντε νέους κυβερνήτες, όλους με στρατιωτικό υπόβαθρο, μερικοί εκ των οποίων είχαν στο παρελθόν διοικήσει ταξιαρχίες της ένοπλης πτέρυγάς της.

Οι πηγές αναφέρουν πως η εντολή κινητοποίησης δόθηκε μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και μηνυμάτων, στα οποία αναφερόταν ότι στόχος είναι «ο καθαρισμός της Γάζας από εγκληματίες και συνεργάτες του Ισραήλ», με την υποχρέωση των μαχητών να παρουσιαστούν εντός 24 ωρών.

Γιατί βγήκαν ένοπλες ομάδες στους δρόμους της Γάζας

Αναφορές από τη Γάζα δείχνουν ότι ένοπλες μονάδες της Χαμάς έχουν ήδη αναπτυχθεί σε αρκετές συνοικίες — ορισμένοι ντυμένοι με πολιτικά, άλλοι με τις μπλε στολές της αστυνομίας της Γάζας.

Η ένταση αυξήθηκε απότομα μετά τη δολοφονία δύο μελών των επίλεκτων δυνάμεων της Χαμάς από ενόπλους της ισχυρής φατρίας Ντούγκμους, στη συνοικία Σάμπρα της Πόλης της Γάζας. Ένας από τους νεκρούς ήταν γιος του Ιμάντ Άκελ, ανώτερου διοικητή της ένοπλης πτέρυγας, που σήμερα ηγείται της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Χαμάς.

Οι σοροί των δύο ανδρών αφέθηκαν στον δρόμο, προκαλώντας οργή και φόβους για μεγάλη ένοπλη αντίδραση από τη Χαμάς.

Αργότερα, ένοπλοι της Χαμάς περικύκλωσαν περιοχή όπου θεωρείται ότι είχαν ταμπουρωθεί περισσότεροι από 300 μαχητές της φατρίας Ντούγκμους, οπλισμένοι με πολυβόλα και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Το πρωί του Σαββάτου, η Χαμάς σκότωσε ένα μέλος της φατρίας και φέρεται να απήγαγε περίπου 30 ακόμη.

Αγώνας για τον έλεγχο της μεταπολεμικής Γάζας

Η κινητοποίηση της Χαμάς ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, καθώς επικρατεί αβεβαιότητα για το ποιος θα κυβερνήσει τη Γάζα μετά το τέλος του πολέμου — ένα κρίσιμο ζήτημα που ενδέχεται να περιπλέξει τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προβλέπει τον αφοπλισμό της οργάνωσης.

Αξιωματούχος της Χαμάς στο εξωτερικό, μιλώντας στο BBC, αρνήθηκε να σχολιάσει άμεσα τις αναφορές περί μαζικής ανάπτυξης δυνάμεων, αλλά δήλωσε: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Γάζα στο έλεος ληστών και πολιτοφυλακών που στηρίζονται από την ισραηλινή κατοχή. Τα όπλα μας είναι νόμιμα… για την αντίσταση στην κατοχή, και θα παραμείνουν όσο συνεχίζεται η κατοχή».

Φόβοι για νέα εσωτερική σύγκρουση

Ένας απόστρατος αξιωματικός ασφαλείας που είχε υπηρετήσει για χρόνια υπό την Παλαιστινιακή Αρχή στη Γάζα εξέφρασε φόβους ότι η περιοχή οδεύει προς έναν νέο γύρο εσωτερικού αίματος.



«Η Χαμάς δεν έχει αλλάξει. Εξακολουθεί να πιστεύει ότι τα όπλα και η βία είναι ο μόνος τρόπος να διατηρήσει ζωντανό το κίνημά της», είπε στο BBC.



«Η Γάζα έχει κατακλυστεί από όπλα. Ληστές λεηλάτησαν χιλιάδες όπλα και σφαίρες από τις αποθήκες της Χαμάς κατά τη διάρκεια του πολέμου, ενώ ορισμένες ομάδες έλαβαν ακόμη και προμήθειες από το Ισραήλ. Αυτή είναι η τέλεια συνταγή για εμφύλιο πόλεμο: όπλα, απογοήτευση, χάος και ένα κίνημα απελπισμένο να επανακτήσει τον έλεγχο πάνω σε έναν εξαντλημένο και ρημαγμένο πληθυσμό».

«Ο κίνδυνος εσωτερικών συγκρούσεων είναι πραγματικός»

Ο ειδικός σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Χαλίλ Αμπού Σαμάλα, που ζει στη Γάζα, δήλωσε ότι μένει να φανεί αν η Χαμάς θα αποδεχθεί να παραδώσει τον έλεγχο στο έδαφος ή θα επιχειρήσει να εμποδίσει την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου.



«Υπάρχει αναμφίβολα εκτεταμένος φόβος μεταξύ των κατοίκων της Γάζας για πιθανές εσωτερικές συγκρούσεις, δεδομένων των πολλών παραγόντων που μπορούν να τις πυροδοτήσουν», είπε.



Πρόσθεσε, ακόμα, ότι η Χαμάς αναγκάστηκε να αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο εξαιτίας της έντονης πίεσης που δέχεται. «Πιστεύω ότι οι συνεχιζόμενες προσπάθειές της να διατηρήσει επιρροή με κάθε μέσο, ακόμη και μέσω ανάμειξης στα θέματα ασφαλείας, θα μπορούσαν τελικά να θέσουν σε κίνδυνο τη συμφωνία και να οδηγήσουν τους κατοίκους της Γάζας σε ακόμη μεγαλύτερα δεινά», ανέφερε.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα