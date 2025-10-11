Ο Τζο Μπάιντεν υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία για τον καρκίνο στον προστάτη

«Στο πλαίσιο ενός σχεδίου θεραπείας για τον καρκίνο του προστάτη, ο πρόεδρος Μπάιντεν υποβάλλεται επί του παρόντος σε ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία», δήλωσε η βοηθός του Μπάιντεν, Κέλι Σκάλι.

Ο 82χρονος Δημοκρατικός αποχώρησε από το αξίωμα τον Ιανουάριο, αφού είχε αποσύρει την υποψηφιότητά του για επανεκλογή έξι μήνες νωρίτερα, μετά από μια καταστροφική αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω ανησυχιών για την ηλικία, την υγεία και την πνευματική ικανότητα του Μπάιντεν. Ο Τραμπ νίκησε τη Δημοκρατική Καμάλα Χάρις, που ήταν αντιπρόεδρος του Μπάιντεν.

Τον Μάιο, το γραφείο του Μπάιντεν μετά την προεδρία ανακοίνωσε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη και ότι είχε εξαπλωθεί στα οστά του. Η ανακάλυψη έγινε μετά την αναφορά συμπτωμάτων στο ουροποιητικό σύστημα.

Οι καρκίνοι του προστάτη βαθμολογούνται ως προς την επιθετικότητά τους χρησιμοποιώντας το λεγόμενο Gleason score. Οι βαθμολογίες κυμαίνονται από 6 έως 10, με τους καρκίνους του προστάτη 8, 9 και 10 να είναι πιο επιθετικοί. Το γραφείο του Μπάιντεν δήλωσε ότι η βαθμολογία του ήταν 9, υποδηλώνοντας ότι ο καρκίνος του είναι από τους πιο επιθετικούς.

