Πυροβολισμοί σε αγορά στην πόλη Γκίσεν της Γερμανίας - Τουλάχιστον τρεις τραυματίες

Όπως αναφέρει η mittelhessen.de, η αστυνομία έχει αποκλείσει τις προσβάσεις προς την πλατεία. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, όπως και ο ακριβής αριθμός των τραυματιών και η σοβαρότητα των τραυμάτων τους.

Σύμφωνα με την Bild, η αστυνομία υποστηρίζει πως υπάρχουν τρεις τραυματίες, ενώ η εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας δήλωσε: «Δεν υπάρχουν νεκροί. Προς το παρόν δεν μπορώ να δώσω πληροφορίες για τον βαθμό των τραυμάτων».