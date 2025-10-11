Ecommbx
Πυροβολισμοί σε αγορά στην πόλη Γκίσεν της Γερμανίας - Τουλάχιστον τρεις τραυματίες

 11.10.2025 - 20:14
Πυροβολισμοί σε αγορά στην πόλη Γκίσεν της Γερμανίας - Τουλάχιστον τρεις τραυματίες

Αναστάτωση δημιουργήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (11/10) στο Γκίσεν της Γερμανίας, όταν ένας άγνωστος άνοιξε πυρ σε πρακτορείο αθλητικού στοιχήματος κοντά στην κεντρική πλατεία της πόλης τραυματίζοντας τουλάχιστον τρία άτομα.

Όπως αναφέρει η mittelhessen.de, η αστυνομία έχει αποκλείσει τις προσβάσεις προς την πλατεία. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, όπως και ο ακριβής αριθμός των τραυματιών και η σοβαρότητα των τραυμάτων τους.

Σύμφωνα με την Bild, η αστυνομία υποστηρίζει πως υπάρχουν τρεις τραυματίες, ενώ η εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας δήλωσε: «Δεν υπάρχουν νεκροί. Προς το παρόν δεν μπορώ να δώσω πληροφορίες για τον βαθμό των τραυμάτων».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

