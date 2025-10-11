Θανατηφόρο τροχαίο στη Μύκονο: Νεκρός Πολωνός μοτοσικλετιστής

Διπλή τραγωδία στην άσφαλτο: Έχασαν τη ζωή τους η Ανδριάνα και ο Δημήτρης σε διαφορέτικά θανατηφόρα
Δύο νέα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το cyclades24.gr, ο οδηγός είχε αναπτύξει αρκετά μεγάλη ταχύτητα, όταν ξαφνικά το όχημα εξετράπη της πορείας του και ο ίδιος εκσφενδονίστηκε, με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο.
Σύμφωνα μάλιστα με τους αυτόπτες μάρτυρες, ο Πολωνός δεν φορούσε κράνος, ενώ φέρεται πως οδηγούσε ένα τρίτροχο Vanderhall Motor Works Santarosa
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις