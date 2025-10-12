Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineXiaomi 17 Ultra: Το πιο δυνατό της χαρτή - Με άμεση δορυφορική σύνδεση και πολλές άλλες καινοτομίες - Πότε αναμένεται να κυκλοφορήσει
LIKE ONLINE

Xiaomi 17 Ultra: Το πιο δυνατό της χαρτή - Με άμεση δορυφορική σύνδεση και πολλές άλλες καινοτομίες - Πότε αναμένεται να κυκλοφορήσει

 12.10.2025 - 19:00
Xiaomi 17 Ultra: Το πιο δυνατό της χαρτή - Με άμεση δορυφορική σύνδεση και πολλές άλλες καινοτομίες - Πότε αναμένεται να κυκλοφορήσει

Η σειρά Xiaomi 17 είναι όλο και πιο δημοφιλής τελευταία, και μάλιστα έχουν αρχίσει να εμφανίζονται φήμες για το Xiaomi 17 Ultra, παρόλο που η συσκευή αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2026.

Μια διαρροή από νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, για παράδειγμα, υποδηλώνει μια ελαφρώς αναβαθμισμένο σύστημα κάμερας.

Τώρα, η συσκευή φέρεται να έχει λάβει έγκριση από μια κινεζική ρυθμιστική αρχή για χρήση άμεσης δορυφορικής σύνδεσης. Σύμφωνα με την καταχώριση, το Xiaomi 17 Ultra θα υποστηρίζει συνδεσιμότητα Tiantong-1 και Beidou για δορυφορικές κλήσεις και μηνύματα. Η καταχώριση αποκαλύπτει επίσης υποστήριξη UWB, η οποία είναι μια νέα λειτουργία για τα κορυφαία τηλέφωνα της Xiaomi.

Υπάρχει όμως μια προειδοποίηση εδώ. Η έγκριση περιέχει έναν αριθμό μοντέλου 25128PNA1C , ο οποίος είναι διαφορετικός από αυτόν που εντοπίστηκε νωρίτερα τον Σεπτέμβριο.

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι η συσκευή είναι μια έκδοση μόνο για την Κίνα με υποστήριξη δορυφορικής σύνδεσης ή ότι θα διατίθεται σε δύο εκδόσεις.

Πηγή: techblog.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θύμα απάτης 31χρονη – Την έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα – Χιλιάδες ευρώ «πέταξαν» μακριά – Συμβουλές από Αστυνομία
Έρχεται μεγάλη αύξηση στα τσιγάρα; Πρόταση στην ΕΕ για φόρο και στα θερμαινόμενα και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα – Πόσο θα επιβαρύνει την τσέπη
Θλίψη στην Τριμίκλινη: Πέθανε η γιαγιά Ελένη - Φωτογραφία
Τα 4 ζώδια που βάζουν τον εαυτό τους πάνω από όλους και όλα
Ο άνδρας με το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο: Έχει πάνω από 2.200 διαφορετικές λέξεις
Έβαλε επτά γκολ και... συνελήφθη μετά τη λήξη του αγώνα ως ύποπτος για συμμετοχή σε στημένα παιχνίδια!

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέα τραγωδία στην Ελλάδα: Νεκρός 51χρονος κυνηγός - Εκπυρσοκρότησε το όπλο του ενώ κυνηγούσε με φίλους του

 12.10.2025 - 18:41
Ο Χριστοδουλίδης ευχαριστεί Τραμπ και Αλ Σίσι – «Αναγνώριση του ρόλου της Κύπρου στη Μέση Ανατολή»

Ο Χριστοδουλίδης ευχαριστεί Τραμπ και Αλ Σίσι – «Αναγνώριση του ρόλου της Κύπρου στη Μέση Ανατολή»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του προς τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι για την πρόσκληση να παραστεί στην τελετή που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Αίγυπτο, για τη Γάζα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Χριστοδουλίδης ευχαριστεί Τραμπ και Αλ Σίσι – «Αναγνώριση του ρόλου της Κύπρου στη Μέση Ανατολή»

Ο Χριστοδουλίδης ευχαριστεί Τραμπ και Αλ Σίσι – «Αναγνώριση του ρόλου της Κύπρου στη Μέση Ανατολή»

  •  12.10.2025 - 14:07
Αντωνίου: «Η αδιαλλαξία της Τουρκίας δεν επέτρεψε πρόοδο – Παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι»

Αντωνίου: «Η αδιαλλαξία της Τουρκίας δεν επέτρεψε πρόοδο – Παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι»

  •  12.10.2025 - 14:53
Με ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο στο νοσοκομείο ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Με ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο στο νοσοκομείο ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

  •  12.10.2025 - 15:57
Καταγγελία πολίτη: Κατέστρεψαν υαλοκαθαριστήρες σε αυτοκίνητα στη Λεμεσό και μετά πουλούσαν καινούργια – Δεν τους εφάρμοσαν καν

Καταγγελία πολίτη: Κατέστρεψαν υαλοκαθαριστήρες σε αυτοκίνητα στη Λεμεσό και μετά πουλούσαν καινούργια – Δεν τους εφάρμοσαν καν

  •  12.10.2025 - 16:17
Καιρός: Έρχεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας – Φεύγουν οι βροχές αλλά δεν πάνε μακριά – Πότε επιστρέφουν

Καιρός: Έρχεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας – Φεύγουν οι βροχές αλλά δεν πάνε μακριά – Πότε επιστρέφουν

  •  12.10.2025 - 18:13
Σαν Μαρίνο - Κύπρος 0-4: Πήρε το διπλό με τεσσάρα η Εθνική μας

Σαν Μαρίνο - Κύπρος 0-4: Πήρε το διπλό με τεσσάρα η Εθνική μας

  •  12.10.2025 - 18:16
Βίντεο που σοκάρει: Ελικόπτερο πέφτει σε παραλία της Καλιφόρνια – Κόσμος τρέχει πανικόβλητος

Βίντεο που σοκάρει: Ελικόπτερο πέφτει σε παραλία της Καλιφόρνια – Κόσμος τρέχει πανικόβλητος

  •  12.10.2025 - 15:20
Χριστούγεννα…δίπλα από τη θάλασσα – Άρχισαν οι προετοιμασίες στο Παραλίμνι και τη Δερύνεια – Δείτε το αρχικό πρόγραμμα

Χριστούγεννα…δίπλα από τη θάλασσα – Άρχισαν οι προετοιμασίες στο Παραλίμνι και τη Δερύνεια – Δείτε το αρχικό πρόγραμμα

  •  12.10.2025 - 17:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα