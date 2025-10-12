Xiaomi 17 Ultra: Το πιο δυνατό της χαρτή - Με άμεση δορυφορική σύνδεση και πολλές άλλες καινοτομίες - Πότε αναμένεται να κυκλοφορήσει

Μια διαρροή από νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, για παράδειγμα, υποδηλώνει μια ελαφρώς αναβαθμισμένο σύστημα κάμερας.

Τώρα, η συσκευή φέρεται να έχει λάβει έγκριση από μια κινεζική ρυθμιστική αρχή για χρήση άμεσης δορυφορικής σύνδεσης. Σύμφωνα με την καταχώριση, το Xiaomi 17 Ultra θα υποστηρίζει συνδεσιμότητα Tiantong-1 και Beidou για δορυφορικές κλήσεις και μηνύματα. Η καταχώριση αποκαλύπτει επίσης υποστήριξη UWB, η οποία είναι μια νέα λειτουργία για τα κορυφαία τηλέφωνα της Xiaomi.

Υπάρχει όμως μια προειδοποίηση εδώ. Η έγκριση περιέχει έναν αριθμό μοντέλου 25128PNA1C , ο οποίος είναι διαφορετικός από αυτόν που εντοπίστηκε νωρίτερα τον Σεπτέμβριο.

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι η συσκευή είναι μια έκδοση μόνο για την Κίνα με υποστήριξη δορυφορικής σύνδεσης ή ότι θα διατίθεται σε δύο εκδόσεις.

