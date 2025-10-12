Eκλογές στα κατεχόμενα: Αντίστροφη μέτρηση για τους οκτώ υποψηφίους

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του ALPHA Κύπρου, η προεκλογική εκστρατεία κορυφώνεται, με τα φαβορί Ερσίν Τατάρ και Τουφάν Ερχιουρμάν να αντιπαρατίθενται για το μέλλον του Κυπριακού.

Ο κατοχικός ηγέτης Ερσίν Τατάρ τονίζει τη σημασία της «ανεξαρτησίας» και καλεί τους πολίτες να αποφασίσουν αν η κοινότητα θα συνεχίσει «με το δικό της κράτος ή σε συνεταιρισμό με τους Ελληνοκυπρίους».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Τουφάν Ερχιουρμάν δηλώνει πως «καμία ηγεσία δεν μπορεί να αγνοήσει τη συνεργασία με την Τουρκία», υπογραμμίζοντας όμως την ανάγκη για αλλαγή και διάλογο.

Ο Ερχιουρμάν πραγματοποίησε πρόσφατα επίσκεψη στην Πύλα, όπου συναντήθηκε με Τουρκοκύπριους κατοίκους, ενισχύοντας την προεκλογική του παρουσία.

Την ίδια ώρα, η Λευκωσία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης επανέλαβε την ετοιμότητά του για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, επισημαίνοντας ότι «λύση χωρίς την επιστροφή της Μόρφου δεν νοείται».

Σε ομιλία του στο εθνικό μνημόσυνο των ηρώων της κοινότητας Σαράντι, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για επανέναρξη των συνομιλιών, επικαλούμενος την αυξημένη κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας.

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ