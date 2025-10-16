Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ στο CNNi: «Ο στρατός του Ισραήλ θα μπορούσε να επιστρέψει στη Γάζα, μόλις το πω»

 16.10.2025 - 07:43
Τραμπ στο CNNi: «Ο στρατός του Ισραήλ θα μπορούσε να επιστρέψει στη Γάζα, μόλις το πω»

Σε τεντωμένο σχοινί κινείται η συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, με το Ισραήλ να προειδοποιεί με νέες μάχες, τη στιγμή που συνεχίζεται το θρίλερ με την επιστροφή των σορών των ομήρων της Χαμάς.

Την ίδια ώρα, δε, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο CNNi, δήλωσε ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να επιτρέψει στις ισραηλινές δυνάμεις να ξαναρχίσουν τις μάχες στη Γάζα, εάν η Χαμάς δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της συμφωνίας για ειρήνη στην περιοχή.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις θα μπορούσαν να επιστρέψουν στη Γάζα μόλις το πω», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με το CNNi, όταν ρωτήθηκε τι θα συμβεί αν η Χαμάς αρνηθεί να αφοπλιστεί.

«Αν το Ισραήλ μπορούσε να μπει και να τους τσακίσει, θα το έκανε», πρόσθεσε.

«Η απελευθέρωση των 20 ζωντανών ομήρων ήταν υψίστης σημασίας», είπε στη συνέχεια, ενώ σχολιάζοντας την εκτέλεση ατόμων που φέρεται να είχαν συνεργαστεί με το Ισραήλ από άνδρες της Χαμάς, δήλωσε ότι «αυτό που συμβαίνει με τη Χαμάς θα διευθετηθεί γρήγορα».

«Μπαίνει και καθαρίζει τις συμμορίες, τις βίαιες συμμορίες», σημείωσε.

Όταν ρωτήθηκε αν αυτοί που στοχεύει η Χαμάς είναι αθώοι πολίτες, ο Αμερικανός απάντησε πως «το ερευνώ... Θα το μάθουμε. Μπορεί να είναι συμμορίες και άλλα».

