Ένας νεκρός από πυροβολισμούς έξω από ξενοδοχείο στο Κιλκίς
ΕΛΛΑΔΑ

Ένας νεκρός από πυροβολισμούς έξω από ξενοδοχείο στο Κιλκίς

 16.10.2025 - 07:36
Ένας νεκρός από πυροβολισμούς έξω από ξενοδοχείο στο Κιλκίς

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του την Τετάρτη στη διάρκεια συμπλοκής μεταξύ αλλοδαπών στους Εύζωνες, στην περιφερειακή ενότητα του Κιλκίς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έξω από ξενοδοχείο ομάδα αλλοδαπών πυροβόλησε έναν άνδρα.

Ο άνδρας μπήκε μέσα στο ξενοδοχείο όπου και κατέληξε, κατά τις ίδιες πηγές. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

