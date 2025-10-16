Ένας νεκρός από πυροβολισμούς έξω από ξενοδοχείο στο Κιλκίς

Σύμφωνα με πληροφορίες, έξω από ξενοδοχείο ομάδα αλλοδαπών πυροβόλησε έναν άνδρα.

Ο άνδρας μπήκε μέσα στο ξενοδοχείο όπου και κατέληξε, κατά τις ίδιες πηγές. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής.

ΠΗΓΗ: protothema.gr