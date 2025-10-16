Αίσιο τέλος: Εντοπίστηκε ο 13χρονος που είχε δηλωθεί ως ελλείπον πρόσωπο στη Λευκωσία

Η Αστυνομία ζητούσε πληροφορίες για τον εντοπισμό 13χρονου ο οποίος απουσίαζε από τις 15/10/2025, από τον χώρο διαμονής του σε περιοχή της επαρχίας Λευκωσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία έχει λάβει προφορική ενημέρωση ότι το παιδάκι έχει εντοπιστεί.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, ο 13χρονος είναι καλά στην υγεία του.

Για τον εντοπισμό του υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από τις Αρχές.