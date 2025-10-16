Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αίσιο τέλος: Εντοπίστηκε ο 13χρονος που είχε δηλωθεί ως ελλείπον πρόσωπο στη Λευκωσία

 16.10.2025 - 09:01
Αίσιο τέλος: Εντοπίστηκε ο 13χρονος που είχε δηλωθεί ως ελλείπον πρόσωπο στη Λευκωσία

Η Αστυνομία ζητούσε πληροφορίες για τον εντοπισμό 13χρονου ο οποίος απουσίαζε από τις 15/10/2025, από τον χώρο διαμονής του σε περιοχή της επαρχίας Λευκωσίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Άφαντος παραμένει ο 13χρονος Γιώργος – Δεν πήγε σπίτι μετά το σχολείο – Βοηθήστε να εντοπιστεί – Φωτογραφία

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία έχει λάβει προφορική ενημέρωση ότι το παιδάκι έχει εντοπιστεί.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, ο 13χρονος είναι καλά στην υγεία του.

Για τον εντοπισμό του υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από τις Αρχές.

 

