Τα γλυκά «φρούτα» που έγιναν viral στην Κύπρου – Μοιάζουν τόσο αληθινά – Πού μπορείτε να τα βρείτε

Μοιάζουν με φρούτα… αλλά δεν είναι. Η Λευκωσία απολαμβάνει τα διάσημα γλυκά σε σχήμα φρούτων στο νέο ζαχαροπλαστείο της πόλης.

Τα περίφημα trompe-l'œil fruit desserts –τα εντυπωσιακά γλυκά που μοιάζουν με φρούτα– δεν είναι πλέον μόνο για όσους ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Η Maya’s Flavors, που μέχρι πρότεινος τα παρασκεύαζε και τα πωλούσε κατόπιν ειδικής παραγγελίας, άνοιξε το πρώτο της μικρό ζαχαροπλαστείο στη Λευκωσία, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να τα προμηθεύεται απευθείας από το κουκλίστικο κατάστημά της.

Ένας χώρος φωτεινός και παιχνιδιάρικος, όπου τα πολύχρωμα trompe-l'œil desserts είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές στα ψυγεία, μαγνητίζοντας τα βλέμματα —ακριβώς όπως τους αξίζει.

Η δημιουργός τους, Μάγια Παναγή, δεν άργησε να «διαβάσει» το trend που ξεκίνησε στο TikTok και σάρωσε διεθνώς: γλυκά που μιμούνται στην εντέλεια την όψη και το χρώμα φρούτων. Με σπουδές στη ζαχαροπλαστική, χρόνια εμπειρίας και παρουσία στην τηλεόραση (στην εκπομπή Όμορφη Μέρα του ΡΙΚ), αλλά και σημαντικές διακρίσεις –ανάμεσά τους το Χρυσό Μετάλλιο στον Παγκύπριο Διαγωνισμό του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Γαστρονόμων Κύπρου– η Μάγια δεν άργησε να μετατρέψει το νέο viral trend σε δική της υπογραφή.

Σήμερα, η συλλογή της περιλαμβάνει έξι φρούτα: μάνγκο, βατόμουρο, μήλο, πορτοκάλι, φράουλα και λεμόνι –με τα δύο πρώτα να ξεχωρίζουν σε πωλήσεις και αγάπη του κοινού, ενώ η τελευταία προσθήκη στην γκάμα της είναι το γλυκό σε σχήμα καφέ, με espresso, καραμέλα και μους σοκολάτας.

Πλέον, τα επτά διαφορετικά γλυκά–φρούτα της Maya’s Flavors βρίσκονται όλα συγκεντρωμένα στο νέο της κατάστημα στα Λατσιά.

(97797754) Λευκωσίας 11, Λατσιά, Λευκωσία. Δ-Σ 10.00-20.00.

