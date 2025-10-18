Αναβρασμός στα κατεχόμενα πριν τις «εκλογές»: Ο Τατάρ παίζει το χαρτί Ερντογάν, ο Ερχιουρμάν απαντά με μήνυμα για λύση στο Κυπριακό

Η «προεκλογική εκστρατεία» χαρακτηρίζεται από υψηλούς τόνους και εθνικιστική ρητορική, με τον Τατάρ να επιδιώκει να μετατρέψει τις κάλπες σε «δημοψήφισμα» για τη λύση των δύο κρατών.

Απέναντί του, ο Τουφάν Ερχιουρμάν επαναφέρει το μήνυμα της ομοσπονδιακής λύσης, δηλώνοντας ότι «η βούληση του τουρκοκυπριακού λαού για λύση είναι εδώ». Όπως είπε, «οι Τουρκοκύπριοι θέλουν μια λύση με δύο παγκοσμίως αναγνωρισμένες ισότιμες συνιστώσες πολιτείες, που θα λαμβάνουν κοινές αποφάσεις στη βάση πολιτικής ισότητας».

Η αναμέτρηση της Κυριακής διεξάγεται σε κλίμα βαθιάς διχαστικότητας, με τη Λευκωσία να παρακολουθεί στενά, καθώς το αποτέλεσμα αναμένεται να επηρεάσει τόσο το μέλλον των συνομιλιών όσο και τη στάση της Άγκυρας στο Κυπριακό.

