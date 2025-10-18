Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΑναβρασμός στα κατεχόμενα πριν τις «εκλογές»: Ο Τατάρ παίζει το χαρτί Ερντογάν, ο Ερχιουρμάν απαντά με μήνυμα για λύση στο Κυπριακό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναβρασμός στα κατεχόμενα πριν τις «εκλογές»: Ο Τατάρ παίζει το χαρτί Ερντογάν, ο Ερχιουρμάν απαντά με μήνυμα για λύση στο Κυπριακό

 18.10.2025 - 21:54
Αναβρασμός στα κατεχόμενα πριν τις «εκλογές»: Ο Τατάρ παίζει το χαρτί Ερντογάν, ο Ερχιουρμάν απαντά με μήνυμα για λύση στο Κυπριακό

Με φόντο την ένταση και την πόλωση, 218.000 «ψηφοφόροι» στα κατεχόμενα καλούνται την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, να αναδείξουν τον νέο ηγέτη του ψευδοκράτους. Ο Ερσίν Τατάρ, ο οποίος διεκδικεί την «επανεκλογή» του, επενδύει ανοιχτά στη στήριξη του Ταγίπ Ερντογάν και επιχειρεί να ενισχύσει τη «διεθνή» του εικόνα μέσα από εμφανίσεις.

Η «προεκλογική εκστρατεία» χαρακτηρίζεται από υψηλούς τόνους και εθνικιστική ρητορική, με τον Τατάρ να επιδιώκει να μετατρέψει τις κάλπες σε «δημοψήφισμα» για τη λύση των δύο κρατών.

Απέναντί του, ο Τουφάν Ερχιουρμάν επαναφέρει το μήνυμα της ομοσπονδιακής λύσης, δηλώνοντας ότι «η βούληση του τουρκοκυπριακού λαού για λύση είναι εδώ». Όπως είπε, «οι Τουρκοκύπριοι θέλουν μια λύση με δύο παγκοσμίως αναγνωρισμένες ισότιμες συνιστώσες πολιτείες, που θα λαμβάνουν κοινές αποφάσεις στη βάση πολιτικής ισότητας».

Η αναμέτρηση της Κυριακής διεξάγεται σε κλίμα βαθιάς διχαστικότητας, με τη Λευκωσία να παρακολουθεί στενά, καθώς το αποτέλεσμα αναμένεται να επηρεάσει τόσο το μέλλον των συνομιλιών όσο και τη στάση της Άγκυρας στο Κυπριακό.

Δείτε βίντεο:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έρχεται νέο πρόστιμο: Πόσα θα πληρώνεις όταν παρκάρεις σε θέση για φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος αλλά... δεν φορτίζεις – Τι προνοεί πρόταση νόμου
Φεστιβάλ Ζιβανίας: Ένα διήμερο με πολλές εκπλήξεις - Όσα θα γίνουν φέτος και οι καλλιτέχνες που θα αναλάβουν τη διασκέδαση
Έρχεται σκόνη και άνοδος της θερμοκρασίας – Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες
Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα 18 Οκτωβρίου – Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά
Φόνος Δημοσθένους: Σήμερα η νεκροτομή στη σορό του 49χρονου – Εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για εντοπισμό των δραστών οι Αρχές
Χειροπέδες σε 22χρονο: Τον σταμάτησαν έξω από περίπτερο και βρέθηκε με κοκαΐνη – Τι αποκάλυψε έρευνα στο σπίτι του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Αλλάζει το έγκλημα στην Κύπρο» – Δολοφονία Δημοσθένους: Εντοπίστηκε η μοτοσικλέτα των εκτελεστών, συγκλονίζουν τα ευρήματα της νεκροτομής

 18.10.2025 - 21:37
Επόμενο άρθρο

Σίσσυ Χρηστίδου για Γιώργο Λιάγκα: «Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου του έκανε επίθεση, εκτιμώ τη στάση που κράτησε»

 18.10.2025 - 22:15
Ραγδαίες εξελίξεις στη δολοφονία Δημοσθένους: Ενταλμα σύλληψης εναντίον συγκεκριμένου γνωστού προσώπου

Ραγδαίες εξελίξεις στη δολοφονία Δημοσθένους: Ενταλμα σύλληψης εναντίον συγκεκριμένου γνωστού προσώπου

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της μαφιόζικης εκτέλεσης του 49χρονου επιχειρηματία και προέδρου της «Καρμιώτισσας» Σταύρου Δημοσθένους, καθώς η Αστυνομία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον συγκεκριμένου προσώπου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ραγδαίες εξελίξεις στη δολοφονία Δημοσθένους: Ενταλμα σύλληψης εναντίον συγκεκριμένου γνωστού προσώπου

Ραγδαίες εξελίξεις στη δολοφονία Δημοσθένους: Ενταλμα σύλληψης εναντίον συγκεκριμένου γνωστού προσώπου

  •  18.10.2025 - 21:46
Αναβρασμός στα κατεχόμενα πριν τις «εκλογές»: Ο Τατάρ παίζει το χαρτί Ερντογάν, ο Ερχιουρμάν απαντά με μήνυμα για λύση στο Κυπριακό

Αναβρασμός στα κατεχόμενα πριν τις «εκλογές»: Ο Τατάρ παίζει το χαρτί Ερντογάν, ο Ερχιουρμάν απαντά με μήνυμα για λύση στο Κυπριακό

  •  18.10.2025 - 21:54
Η Χαμάς καταγγέλλει: Το Ισραήλ έχει παραβιάσει την εκεχειρία δεκάδες φορές

Η Χαμάς καταγγέλλει: Το Ισραήλ έχει παραβιάσει την εκεχειρία δεκάδες φορές

  •  18.10.2025 - 19:35
THEMApoll: Θα ψηφίσετε το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου;

THEMApoll: Θα ψηφίσετε το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου;

  •  17.10.2025 - 06:54
Ραντεβού μέσω app εξελίχθηκε σε εφιάλτη για 40χρονο στη Λευκωσία

Ραντεβού μέσω app εξελίχθηκε σε εφιάλτη για 40χρονο στη Λευκωσία

  •  18.10.2025 - 21:13
ΑΤΑ: Πού «κολλάει» ο διάλογος και γιατί οι συνδικαλιστές μιλούν για εκφυλισμό του θεσμού

ΑΤΑ: Πού «κολλάει» ο διάλογος και γιατί οι συνδικαλιστές μιλούν για εκφυλισμό του θεσμού

  •  18.10.2025 - 15:45
Η Νο1 απειλή για τη δημοκρατία σύμφωνα με τη ΝΥ: Τα.. σόσιαλ μίντια

Η Νο1 απειλή για τη δημοκρατία σύμφωνα με τη ΝΥ: Τα.. σόσιαλ μίντια

  •  18.10.2025 - 19:26
Βίντεο: Η Αννίτα Δημητρίου έγινε 40 – Η εκπληξη που της ετοίμασαν και η εντυπωσιακή τούρτα που ξεχώρισε

Βίντεο: Η Αννίτα Δημητρίου έγινε 40 – Η εκπληξη που της ετοίμασαν και η εντυπωσιακή τούρτα που ξεχώρισε

  •  18.10.2025 - 14:49

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα