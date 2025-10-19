Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Το μεγάλο κόλπο στο Λούβρο: Πώς στήθηκε η κινηματογραφική διάρρηξη με λεία εννέα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας μέσα σε 7 λεπτά

 19.10.2025 - 15:36
Εννέα πολύτιμα κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας Ευγενίας εκλάπησαν νωρίς το πρωί από το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, έπειτα από μια θεαματική διάρρηξη που θυμίζει κινηματογραφική ταινία.

Σύμφωνα με την Le Parisien, οι δράστες ήταν τρεις και έφτασαν στο μουσείο με δύο σκούτερ.

Στη συνέχεια, φορώντας κουκούλες προκειμένου να μη φαίνονται τα χαρακτηριστικά τους, μπήκαν στο κτίριο από την πλευρά της όχθης του Σηκουάνα, όπου γίνονταν εργασίες.

Έπειτα με τη βοήθεια ενός ανυψωτικού μηχανήματος, κατάφεραν να φτάσουν απευθείας στον πρώτο όροφο, στη φημισμένη Αίθουσα του Απόλλωνα, όπου φυλάσσονται πολύτιμα κοσμήματα και αυτοκρατορικά κειμήλια.

Με ένα αλυσοπρίονο έσπασαν τα τζάμια και οι δύο από τους δράστες μπήκαν μέσα στο μουσείο, ενώ ο τρίτος παρέμεινε έξω για να επιτηρεί.

Ακολούθως, κατευθύνθηκαν προς την Αίθουσα του Ναπολέοντα και την Αίθουσα των Γάλλων ηγεμόνων, από όπου αφαίρεσαν εννέα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων κολιέ, καρφίτσες και διαδήματα ανεκτίμητης αξίας.

Σύμφωνα με πηγή μέσα από το μουσείο, το διάσημο διαμάντι «Régent» -το μεγαλύτερο της συλλογής,  άνω των 140 καρατίων- δε συμπεριλαμβάνεται στα κλεμμένα αντικείμενα. To συγκεκριμένο διαμάντι λέγεται και  «καταραμένο», αφού όσοι το είχαν στην κατοχή τους δεν είχαν καλό τέλος.

Η ζημιά αποτιμάται βάσει των φωτογραφιών των κοσμημάτων που λείπουν, ενώ η εισαγγελία του Παρισιού έχει ήδη ανοίξει έρευνα για «οργανωμένη κλοπή» και ανέθεσε την υπόθεση στη Μονάδα Καταστολής του Εγκλήματος (Brigade de répression du banditisme - BRB).

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, ένα από τα κλοπιμαία εντοπίστηκε έξω από το κτίριο του μουσείου: πρόκειται για το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, κόσμημα ανυπολόγιστης αξίας, το οποίο έχει υποστεί ζημιές.

Το στέμμα  της αυτοκράτειρας Ευγενίας εντοπίστηκε έξω από το κτίριο του μουσείου:

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δράστες να το εγκατέλειψαν κατά τη διαφυγή τους, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό των υπολοίπων κοσμημάτων και την ταυτότητα των δραστών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, Λορέν Νουνιέζ, οι δράστες είχαν ένα σχέδιο πολύ καλά οργανωμένο, το οποίο το εκτέλεσαν μέσα σε μόλις 7'.

Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη στιγμή που έγινε αντιληπτή η κλοπή, στο σημείο έσπευσε η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, ενώ το μουσείο έκλεισε.

Η στιγμή που οι επισκέπτες εκκενώνουν το μουσείο:

«Μια ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Βρίσκομαι στο σημείο μαζί με το προσωπικό του μουσείου και την αστυνομία. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», έγραψε στα social media η Ντατί.

Επί τόπου βρίσκεται και η Αστυνομία η οποία ερευνά την υπόθεση.

Το μουσείο θα παραμείνει κλειστό σήμερα.

Να σημειωθεί ότι το Λούβρο είναι το μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες παγκοσμίως, με 30.000 επισκέπτες τη μέρα, με τον αριθμό τους να φτάνει τα 9 εκατομμύρια το 2024, το 80% των οποίων ήταν τουρίστες.

