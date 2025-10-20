Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ναι, είναι στην Κύπρο - Ένα café βγαλμένο από παραμύθι, μέσα στο δάσος – Φημίζεται για τα γλυκά του - Φωτογραφίες

 20.10.2025 - 09:57
Ναι, είναι στην Κύπρο - Ένα café βγαλμένο από παραμύθι, μέσα στο δάσος – Φημίζεται για τα γλυκά του - Φωτογραφίες

Μέσα στην καταπράσινη φύση των Πυργών Λάρνακας, ένα μικρό, ζεστό καφέ έχει καταφέρει να κλέψει τις καρδιές τόσο των ντόπιων όσο και των περαστικών.

Ο λόγος για το Twins Coffee, έναν ατμοσφαιρικό χώρο που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από σκηνικό ταινίας, συνδυάζοντας τη ρομαντική αισθητική ενός γαλλικού bistro με την vintage γοητεία ενός αγγλικού tearoom.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by myfoodcase_cy (@myfoodcase_cy)

Πίσω από αυτό το ξεχωριστό εγχείρημα βρίσκονται τέσσερις δυναμικές και δημιουργικές γυναίκες η Νεφέλη, η Ελισάβετ, η Αθηνά και η Στέφανη, οι οποίες φροντίζουν με μεράκι κάθε λεπτομέρεια, από τη διακόσμηση μέχρι τις γευστικές προτάσεις. Δύο από αυτές μάλιστα ολοκληρώνουν φέτος τις σπουδές τους στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική, δίνοντας στο μενού μια επαγγελματική αλλά και βαθιά προσωπική πινελιά.

Στο Twins Coffee θα ανακαλύψετε μια πλούσια ποικιλία από δημιουργικά σάντουιτς με υλικά που ξεχωρίζουν: κρασάτα αλλαντικά, λούντζα, χοιρομέρι, αγγλική μουστάρδα, τυρί Φιλαδέλφεια, χαλούμι, pesto, λιαστή ντομάτα και μοτσαρέλα συνθέτουν μοναδικούς γευστικούς συνδυασμούς.

Εξαιρετική θέση στο μενού κατέχουν και τα χειροποίητα γλυκά, που ικανοποιούν κάθε γούστο: πάβλοβα, πορτοκαλόπιτα, πανακότα, τάρτες και σοκολατόπιτα με παγωτό σερβίρονται ιδανικά με καφέ, ρόφημα σοκολάτας ή αυθεντικό αγγλικό τσάι, σερβιρισμένο σε αυθεντικές πορσελάνινες τσαγιέρες.

Για όσους αγαπούν τις παραδοσιακές γεύσεις, το Twins Coffee είναι ένας μικρός παράδεισος: λουκανικόπιτα, χαλουμωτή, τυρόπιτα, κολοκωτή και σπανακόπιτα με φέτα φτιάχνονται καθημερινά, ενώ το απόγευμα της Κυριακής σερβίρεται ολόφρεσκια, αχνιστή τυρόπιτα ταψιού, μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.

Καθώς η μέρα πέφτει, το μενού εμπλουτίζεται με εποχιακά κοκτέιλ, μπύρες, κρασιά και πλούσια platter τυριών και αλλαντικών, ενώ σύντομα θα προστεθούν και μπρουσκέτες καθώς και χειροποίητες πίτσες.

Για όσους μένουν στα γειτονικά χωριά, τα καλούδια του Twins Coffee έρχονται στην πόρτα σας με υπηρεσία delivery.

Ωράριο λειτουργίας:

Δευτέρα - Πέμπτη: 09:40 – 22:00

Παρασκευή - Σάββατο: 07:30 – 23:00

Κυριακή: 09:00 – 22:00

Δείτε φωτογραφίες

Πηγή: cyprus.wiz-guide.com/Photo credits @cre8cy

