Λετυμπιώτης για Ερχιουρμάν: «Θετικό βήμα η ρητορική υπέρ επανέναρξης των διαπραγματεύσεων»

Όπως ανέφερε, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επιχείρησε ήδη να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τον κ. Ερχιουρμάν, κάτι που δεν κατέστη εφικτό λόγω των πανηγυρισμών μετά την εκλογή του. «Ήταν κάτι που ο Πρόεδρος είχε αναφέρει από την πρώτη στιγμή, πάντοτε με σεβασμό στη διαδικασία της ψηφοφορίας και στη βούληση των Τουρκοκυπρίων συμπολιτών μας», σημείωσε ο Εκπρόσωπος.

«Θετικό σημάδι η στάση Ερχιουρμάν – Στόχος η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων»

Ο κ. Λετυμπιώτης υπογράμμισε πως, τα τελευταία πέντε χρόνια, η Τουρκία έχει υιοθετήσει επισήμως τη θέση της λύσης δύο κρατών, η οποία, όπως είπε, «αντιβαίνει σε κάθε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

Πρόσθεσε ωστόσο πως ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης «έχει, τουλάχιστον ρητορικά, εκφραστεί υπέρ της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, κάτι που θεωρούμε θετικό».

«Αυτός είναι ο στόχος μας — να μπορέσει το Κυπριακό να επιστρέψει στις ράγες της επίλυσης, με βάση το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και τη δεδηλωμένη πρόθεση του Γενικού Γραμματέα για επανέναρξη από το σημείο που διακόπηκαν», ανέφερε.

Προετοιμασία για νέα πολυμερή διάσκεψη και ο ρόλος Ολγκίν

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε πως έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία για τη νέα επίσκεψη της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στην Κύπρο.

«Ήταν γνωστό ότι αναμενόταν να ολοκληρωθεί η διαδικασία στις κατεχόμενες περιοχές για να μπορέσει να συγκληθεί και η επόμενη πολυμερής διάσκεψη», είπε, επισημαίνοντας ότι η στάση της Άγκυρας θα είναι καθοριστική.

«Αντιλαμβανόμαστε ότι το Κυπριακό δεν είναι η μοναδική παράμετρος στις ευρύτερες περιφερειακές ισορροπίες, είναι όμως μια σημαντική παράμετρος. Το ζητούμενο είναι να σταλούν τα σωστά μηνύματα και να εξαχθούν τα σωστά συμπεράσματα», πρόσθεσε.

Έτοιμη η Λευκωσία για διαπραγματεύσεις από το σημείο που διακόπηκαν

Ο κ. Λετυμπιώτης ξεκαθάρισε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά παραμένει έτοιμη «ακόμα και αύριο» να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Η δική μας θέση είναι σαφής και εκφρασμένη: επανέναρξη από το σημείο που σταμάτησαν οι συνομιλίες. Το πλαίσιο Γκουτέρες αποτελεί την αφετηρία και μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για να διανύσουμε αυτό το τελευταίο μίλι», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι μέχρι στιγμής «δεν έχουμε δει τη βούληση ούτε από πλευράς του προηγούμενου Τουρκοκύπριου ηγέτη, αλλά ούτε και από πλευράς της Τουρκίας», υπενθυμίζοντας πως «ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν επανέλαβε ακόμη και χθες ότι η μόνη ρεαλιστική λύση είναι αυτή των δύο κρατών».

Η Άγκυρα να αποδείξει εμπράκτως σεβασμό στη βούληση των Τουρκοκυπρίων

«Τώρα είναι η ώρα να δούμε πώς η ίδια η Τουρκία θα αποδείξει στην πράξη ότι σέβεται τη βούληση και την επιθυμία του τουρκοκυπριακού λαού», δήλωσε ο Εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο, καθώς η κ. Ολγκίν θα έχει επαφές όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και με τις εγγυήτριες δυνάμεις και τις Βρυξέλλες.

«Εκεί θα φανεί αν η Τουρκία είναι έτοιμη να καμφθεί από την απαράδεκτη ρητορική της και να επιδείξει σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ», τόνισε.

Πολιτική ισότητα και συγκρατημένη αισιοδοξία

Κλείνοντας, ο κ. Λετυμπιώτης επανέλαβε πως η θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς για πολιτική ισότητα «είναι διαχρονική και δημόσια εκφρασμένη από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας».

«Αναμένουμε με συγκρατημένη αισιοδοξία την πρώτη συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον κ. Ερχιουρμάν — είτε αυτή πραγματοποιηθεί πριν είτε παρουσία της κ. Χολγκίν. Εκεί θα φανεί αν υπάρχει πραγματικά η βούληση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων», κατέληξε.