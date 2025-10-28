Ecommbx
Φόνος Δημοσθένους: «Λάδωσαν» με χρηματικό ποσό τον 44χρονο πρώην ποδοσφαιριστή για να πει ψέματα - Νέες λεπτομέρειες στη δημοσιότητα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φόνος Δημοσθένους: «Λάδωσαν» με χρηματικό ποσό τον 44χρονο πρώην ποδοσφαιριστή για να πει ψέματα - Νέες λεπτομέρειες στη δημοσιότητα

 28.10.2025 - 20:52
Ενώπιον Δικαστηρίου οδηγήθηκαν οι 2 από τους 5 συλληφθέντες για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha «δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις ως προς τον τρόπο δράσης στην στυγερή δολοφονία του 49χρονου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους.

Η ανακριτική ομάδα του ΤΑΕ Λεμεσού έχει στήσει ένα μεγάλο κομμάτι του παζλ με τεκμήρια και στοιχεία που έχει στα χέρια της και εμπλέκει τους υπόπτους.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε ο ανακριτής της υπόθεσης ενώπιον δικαστηρίου, όπου παρουσιάστηκαν οι δύο από τους πέντε συλληφθέντες για την ανανέωση της κράτησής τους, ο τριαντάχρονος και ο 59χρονος που είχαν το ρόλο του αγοραστή της μοτοσικλέτας των δραστών, φαίνεται να γνώριζαν πως αυτοί θα ήταν μέρος του σχεδίου εκτέλεσης του Δημοσθένους.

Ο τριαντάχρονος αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση, ωστόσο παραδέχτηκε ότι προχώρησε στην αγορά της μοτοσικλέτας που χρησιμοποίησαν οι δράστες κατόπιν οδηγιών του κατάδικου.

Κατά τη διερεύνηση των ισχυρισμών των ύποπτων και αφού λήφθηκαν περαιτέρω καταθέσεις, διαφάνηκε ότι ο τριαντάχρονος φαίνεται να γνώριζε πως η μοτοσικλέτα που αγόρασε θα χρησιμοποιηθεί για παράνομο σκοπό.

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς του 59χρονου, όπως είπε ο ανακριτής, κάποιοι εξ αυτών δεν επιβεβαιώνονται, ενώ ακόμη προκύπτει πως αυτός γνώριζε πως η μοτοσικλέτα θα χρησιμοποιείτο για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους.

Δεκαπέντε μέρες πριν είχε μεταβεί στην οικία του πενήντα εννιάχρονου ο 44χρονος ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας και εκεί αφίχθηκε ο τριαντάχρονος. Τότε εξέφρασε την πρόθεση να πουλήσει τη μοτοσικλέτα για το ποσό των οκτακοσίων ευρώ. Την επόμενη μέρα της δολοφονίας του Δημοσθένους επικοινώνησε μαζί του ο 59χρονος και τον κάλεσε να μεταβεί στην οικία του. Εκεί έφτασε και ο τριαντάχρονος, όπου του ανέφερε πως τη μοτοσικλέτα του την είχε η αστυνομία χωρίς να του δώσει εξηγήσεις.

Μάλιστα του έδωσε εκατό ευρώ λέγοντάς του εάν ερωτηθεί να τους πει ότι του την έκλεψαν. Το δικαστήριο διέταξε την ανανέωση της κράτησης των δύο ύποπτων για άλλες οκτώ ημέρες.

Οι ανακριτές δεν παρουσίασαν στο δικαστήριο τον 39χρονο ομογενή από τη Γεωργία, καθώς οι ισχυρισμοί που είχε δώσει σε σχέση με την παρουσία του σε κάποιες από τις σκηνές με το διπλοκάμπινο όχημά του φαίνεται να επιβεβαιώθηκαν. Ο 39χρονος στο παρόν στάδιο, σύμφωνα με την αστυνομία, αφέθηκε ελεύθερος.

Οι ανακριτές έχουν στα χέρια τους πέντε πρόσωπα που σύμφωνα με τα στοιχεία που εξασφάλισαν, έχουν περιφερειακό ρόλο στην υπόθεση. Στην πρόβα φόνου που φαίνεται οι εμπλεκόμενοι μέσα από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης να έκαναν πέντε μέρες συνεχόμενες πριν από τον φόνο, οι αρχές εκτιμούν πως συμμετείχαν άλλα δύο πρόσωπα, τα στοιχεία των οποίων εξασφαλίστηκαν και εναντίον τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και καταζητούνται».

Ο τυφώνας Μελίσσα χτυπάει τη Τζαμάικα με ανέμους 260 χλμ/ώρα - Ο ισχυρότερος στην ιστορία της χώρας, δείτε ζωντανή εικόνα

 28.10.2025 - 20:42
«Διπρόσωπος» ο ΑΠΟΕΛ, αλλά πέρασε το... απαιτητικό τεστ με καλό βαθμό

 28.10.2025 - 21:10
«Κύμα» βομβαρδισμών από ισραηλινά αεροσκάφη πλήττουν την πόλη της Γάζας, λίγη ώρα αφότου το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα καταγγέλλοντας παραβίαση των όρων της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

