Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΟ τυφώνας Μελίσσα χτυπάει τη Τζαμάικα με ανέμους 260 χλμ/ώρα - Ο ισχυρότερος στην ιστορία της χώρας, δείτε ζωντανή εικόνα
ΔΙΕΘΝΗ

Ο τυφώνας Μελίσσα χτυπάει τη Τζαμάικα με ανέμους 260 χλμ/ώρα - Ο ισχυρότερος στην ιστορία της χώρας, δείτε ζωντανή εικόνα

 28.10.2025 - 20:42
Ο τυφώνας Μελίσσα χτυπάει τη Τζαμάικα με ανέμους 260 χλμ/ώρα - Ο ισχυρότερος στην ιστορία της χώρας, δείτε ζωντανή εικόνα

Ο τυφώνας Μελίσσα έφτασε στη στεριά το μεσημέρι της Τρίτης (τοπική ώρα) κοντά στην περιοχή Νιου Χόουπ της Τζαμάικα, συνοδευόμενος από ανέμους ταχύτητας 260 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των Ηνωμένων Πολιτειών, πρόκειται για την ισχυρότερη καταιγίδα που έχει πλήξει ποτέ τη Τζαμάικα από τότε που υπάρχουν επίσημα αρχεία.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων, η Μελίσσα θα διασχίσει κάθετα τη Τζαμάικα μέσα στις επόμενες ώρες, προκαλώντας καταστροφικούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές, πριν κινηθεί προς την ανατολική ακτή της Κούβας, όπου εκτιμάται ότι θα εξασθενήσει σταδιακά καθώς θα μετακινείται βορειοανατολικά.

Δείτε live:

Ο Ερυθρός Σταυρός προειδοποίησε ότι έως και 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα από τον τυφώνα.

Ο τυφώνας Μελίσα θα προκαλέσει «καταστροφικές ζημιές» στην Τζαμάικα, δήλωσε ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες την Τρίτη, πριν η καταιγίδα κατηγορίας 5 φτάσει στην ξηρά.

 

«Δεν υπάρχει υποδομή σε αυτή την περιοχή, ή ίσως σε κανένα μέρος του κόσμου, που να μπορεί να αντέξει έναν τυφώνα κατηγορίας 5 χωρίς να υποστεί κάποια ζημιά» πρόσθεσε. «Προσεύχομαι για τους κατοίκους και έχουμε προετοιμαστεί και προσευχόμαστε για το καλύτερο» είπε, ενθαρρύνοντας τους Τζαμαϊκανούς να «μείνουν μέσα και να ασφαλίσουν τα σπίτια τους».

«Μετά την καταστροφή, η ανάκαμψη θα απαιτήσει κάθε δυνατή βοήθεια».

 

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίντεο από τη στιγμή του σεισμού των 6,1 βαθμών στην Τουρκία - Τραυματίστηκαν 19 άτομα
Έτρεχε η Πυροσβεστική: Ξέσπασε φωτιά σε εμπορικό πλοίο στο Λιμάνι Λάρνακας – Στο νοσοκομείο ο μηχανοδηγός
Μέρα για βόλτα και ψώνια – Πώς θα λειτουργήσουν τα mall στην Κύπρο την αργία της 28ης Οκτωβρίου
Βίντεο - Ντάνι Άλβες: Βγήκε από τη φυλακή και...έγινε ιεροκήρυκας - «Έκανα μια συμφωνία με τον Θεό»
Βόλτα με τη 2 μηνών κόρη της η Σιμώνη Χριστοδούλου - Η κουκλίστικη ροζ κορδέλα και τα καλτσάκια
Πυρπόλησαν όχημα σε parking πολυκατοικίας - Χειροπέδες σε 41χρονο και 20χρονο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν την πόλη της Γάζας μετά την εντολή Νετανιάχου

 28.10.2025 - 20:13
Επόμενο άρθρο

Φόνος Δημοσθένους: «Λάδωσαν» με χρηματικό ποσό τον 44χρονο πρώην ποδοσφαιριστή για να πει ψέματα - Νέες λεπτομέρειες στη δημοσιότητα

 28.10.2025 - 20:52
Ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν την πόλη της Γάζας μετά την εντολή Νετανιάχου

Ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν την πόλη της Γάζας μετά την εντολή Νετανιάχου

«Κύμα» βομβαρδισμών από ισραηλινά αεροσκάφη πλήττουν την πόλη της Γάζας, λίγη ώρα αφότου το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα καταγγέλλοντας παραβίαση των όρων της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν την πόλη της Γάζας μετά την εντολή Νετανιάχου

Ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν την πόλη της Γάζας μετά την εντολή Νετανιάχου

  •  28.10.2025 - 20:13
Φόνος Δημοσθένους: «Λάδωσαν» με χρηματικό ποσό τον 44χρονο πρώην ποδοσφαιριστή για να πει ψέματα - Νέες λεπτομέρειες στη δημοσιότητα

Φόνος Δημοσθένους: «Λάδωσαν» με χρηματικό ποσό τον 44χρονο πρώην ποδοσφαιριστή για να πει ψέματα - Νέες λεπτομέρειες στη δημοσιότητα

  •  28.10.2025 - 20:52
Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός ο 45χρονος μοτοσικλετιστής Πέτρος Βουτή

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός ο 45χρονος μοτοσικλετιστής Πέτρος Βουτή

  •  28.10.2025 - 13:19
Επεισοδιακή καταδίωξη μοτοσικλετιστή - Ξεκίνησε από τη Λευκωσία και τον έπιασαν στη Λάρνακα

Επεισοδιακή καταδίωξη μοτοσικλετιστή - Ξεκίνησε από τη Λευκωσία και τον έπιασαν στη Λάρνακα

  •  28.10.2025 - 20:05
Ο τυφώνας Μελίσσα χτυπάει τη Τζαμάικα με ανέμους 260 χλμ/ώρα - Ο ισχυρότερος στην ιστορία της χώρας, δείτε ζωντανή εικόνα

Ο τυφώνας Μελίσσα χτυπάει τη Τζαμάικα με ανέμους 260 χλμ/ώρα - Ο ισχυρότερος στην ιστορία της χώρας, δείτε ζωντανή εικόνα

  •  28.10.2025 - 20:42
Έτρεχε η Πυροσβεστική: Έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμάτων σε Λύκειο στη Λευκωσία

Έτρεχε η Πυροσβεστική: Έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμάτων σε Λύκειο στη Λευκωσία

  •  28.10.2025 - 21:36
Το μίσος που δίνεις

Το μίσος που δίνεις

  •  28.10.2025 - 13:00
Video: Έβαλαν τον ύμνο της Ομόνοιας σε κυπριακό γάμο και ο πεθερός κρατούσε το κεφάλι του - «Aπαναγία μου»

Video: Έβαλαν τον ύμνο της Ομόνοιας σε κυπριακό γάμο και ο πεθερός κρατούσε το κεφάλι του - «Aπαναγία μου»

  •  28.10.2025 - 16:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα