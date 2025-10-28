Ο τυφώνας Μελίσσα χτυπάει τη Τζαμάικα με ανέμους 260 χλμ/ώρα - Ο ισχυρότερος στην ιστορία της χώρας, δείτε ζωντανή εικόνα

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των Ηνωμένων Πολιτειών, πρόκειται για την ισχυρότερη καταιγίδα που έχει πλήξει ποτέ τη Τζαμάικα από τότε που υπάρχουν επίσημα αρχεία.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων, η Μελίσσα θα διασχίσει κάθετα τη Τζαμάικα μέσα στις επόμενες ώρες, προκαλώντας καταστροφικούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές, πριν κινηθεί προς την ανατολική ακτή της Κούβας, όπου εκτιμάται ότι θα εξασθενήσει σταδιακά καθώς θα μετακινείται βορειοανατολικά.

Ο Ερυθρός Σταυρός προειδοποίησε ότι έως και 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα από τον τυφώνα.



Ο τυφώνας Μελίσα θα προκαλέσει «καταστροφικές ζημιές» στην Τζαμάικα, δήλωσε ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες την Τρίτη, πριν η καταιγίδα κατηγορίας 5 φτάσει στην ξηρά.





«Δεν υπάρχει υποδομή σε αυτή την περιοχή, ή ίσως σε κανένα μέρος του κόσμου, που να μπορεί να αντέξει έναν τυφώνα κατηγορίας 5 χωρίς να υποστεί κάποια ζημιά» πρόσθεσε. «Προσεύχομαι για τους κατοίκους και έχουμε προετοιμαστεί και προσευχόμαστε για το καλύτερο» είπε, ενθαρρύνοντας τους Τζαμαϊκανούς να «μείνουν μέσα και να ασφαλίσουν τα σπίτια τους».



«Μετά την καταστροφή, η ανάκαμψη θα απαιτήσει κάθε δυνατή βοήθεια».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα