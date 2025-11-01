Ecommbx
Η Ουκρανία καταγγέλλει ρωσικά πλήγματα σε υποσταθμούς ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων
Η Ουκρανία καταγγέλλει ρωσικά πλήγματα σε υποσταθμούς ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων

 01.11.2025 - 07:54
Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών κατήγγειλε χθες Παρασκευή «στοχευμένα πλήγματα» των ρωσικών δυνάμεων σε υποσταθμούς ζωτικής σημασίας για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας.

«Σκόπιμες επιθέσεις εναντίον μη στρατιωτικών ενεργειακών υποδομών που επηρεάζουν άμεσα την ασφαλή λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων φέρουν χαρακτηριστικά πυρηνικής τρομοκρατίας και αποτελούν σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η ανακοίνωση του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών εκδόθηκε έπειτα από εκείνη που εξέδωσε την Πέμπτη ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για στρατιωτικές επιχειρήσεις «που προκάλεσαν ζημιές σε υποσταθμούς ζωτικής σημασίας για την πυρηνική ασφάλεια στην Ουκρανία».

Ο ΔΟΑΕ αναφερόταν σε πλήγματα κοντά σε δύο πυρηνικούς σταθμούς – στις περιφέρειες Μικολάιφ και Χμελνίτσκι – εξαιτίας των οποίων διεκόπη η τροφοδοσία τους με ηλεκτρική ενέργεια. Ένας τρίτος πυρηνικός σταθμός, στο Ρίβνε, υποχρεώθηκε να μειώσει την ισχύ σε δύο από τους τέσσερις αντιδραστήρες του, συμπληρώνει ο ΔΟΑΕ, χωρίς να κατονομάζει μια εκ των αντιμαχόμενων πλευρών ως υπαίτια.

Η Μόσχα και το Κίεβο αλληλοκατηγορούνται συχνά για πλήγματα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια πυρηνικών σταθμών στην Ουκρανία, ιδίως εκείνου στη Ζαπορίζια.

Ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, κατελήφθη από τις ρωσικές δυνάμεις τον Μάρτιο του 2022, λίγο μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.

Η Κύπρος εισέρχεται στην τελική ευθεία για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις προετοιμασίες να βρίσκονται στο τελικό στάδιο τόσο στη Λευκωσία όσο και στις Βρυξέλλες.

