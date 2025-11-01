Ecommbx
Θρήνος στον Ασπρόπυργο για τον θάνατο της 10χρονης στο σχολείο της – Έκλαιγαν οι δάσκαλοι, κατέρρευσε ο πατέρας
Θρήνος στον Ασπρόπυργο για τον θάνατο της 10χρονης στο σχολείο της – Έκλαιγαν οι δάσκαλοι, κατέρρευσε ο πατέρας

 01.11.2025 - 11:09
Στο πλευρό της οικογένειας του 10χρονου κοριτσιού που κατέρρευσε στο προαύλιο του σχολείου του, το μεσημέρι της Παρασκευής (31/10) βρίσκεται ο Δήμος Ασπροπύργου.

«Οι δάσκαλοι έκλαιγαν, υπήρχε μια αναστάτωση»

«Είμαστε στο πλευρό της οικογένειας, από την πρώτη στιγμή μόλις μάθαμε το τραγικό συμβάν, εγώ ο ίδιος πήγα στο σχολείο του παιδιού αλλά το παιδί το είχαν ήδη παραλάβει οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ. Οι δάσκαλοι έκλαιγαν, υπήρχε μια αναστάτωση. Στο νοσοκομείο οι γιατροί έκαναν ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν αλλά δυστυχώς το παιδάκι δεν τα κατάφερε. Πρόκειται για μια εξαιρετική οικογένεια ποντιακής καταγωγής και έχουμε πραγματικά σοκαριστεί από το συμβάν» λέει στο protothema.gr ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, Ιωάννης Ηλίας.

Κατέρρευσε ο πατέρας της 10χρονης όταν έμαθε ότι το παιδί του πέθανε

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του κοριτσιού που βρισκόταν στο νοσοκομείο κατέρρευσε όταν έμαθε από τους γιατρούς ότι η κόρη του έφυγε από τη ζωή.

Πώς συνέβη η τραγωδία στον Ασπρόπυργο

Το κοριτσάκι περπατούσε αμέριμνο στο προαύλιο του σχολείου του όταν ξαφνικά οι συμμαθητές της και οι δάσκαλοι, την είδαν να σωριάζεται στο έδαφος και να μην ξανασηκώνεται.

Επικράτησε μεγάλος πανικός και αναστάτωση με τους δασκάλους να καλούν το ΕΚΑΒ και τα παιδιά να κλαίνε. Εκείνη τη στιγμή ο γυμναστής αντιλήφθηκε τι συνέβη και έσπευσε να δώσει τις πρώτες βοήθειες στο κορίτσι, ενώ άμεσα κλήθηκε και το ασθενοφόρο για να μεταφέρει την 10χρονη στο Θριάσιο νοσοκομείο το οποίο δεν εφημέρευε, ωστόσο επιλέχθηκε λόγω εγγύτητας.

Στο νοσοκομείο οι γιατροί προσπάθησαν επί ώρα να την επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ, όμως δεν τα κατάφεραν και επιβεβαίωσαν τον θάνατό της.

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα από την αστυνομία ενώ από την πλευρά του το υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας αναφέρει ότι το κοριτσάκι δεν είχε κάποιο καταγεγραμμένο ιατρικό πρόβλημα.

Για τον θάνατο του κοριτσιού κλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής προκειμένου να δώσει κατάθεση, ενώ διενεργείται έρευνα για τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

Το υπουργείο Παιδείας σε δήλωση του για το περιστατικό αναφέρει: «Το κοριτσάκι δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε. Περπατούσε στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ. Η καρτέλα του παιδιού ανέφερε άσκηση χωρίς περιορισμούς, οπότε δεν υπήρχε καταγεγραμμένο κάποιο ιατρικό πρόβλημα. Ο γυμναστής κάλεσε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ και την ίδια στιγμή εκλήθη το ασθενοφόρο».

«Είδα ένα παιδάκι κάτω, κάποιοι έκλαιγαν»

Τις στιγμές που ακολούθησαν μετά την κατάρρευση του δεκάχρονου κοριτσιού στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας. «Αυτό που είδα ήτανε ένα παιδάκι κάτω. Του έκανε ΚΑΡΠΑ ο γιατρός του σχολείου. Ήρθαν δύο ασθενοφόρα, το πήρανε, με συνοδεία της αστυνομίας. Κάποιοι έκλαιγαν» ανέφερε ο άνδρας που μένει ακριβώς απέναντι από το προαύλιο του σχολείου.

