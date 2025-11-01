Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς με μία βάφτιση της τελευταίας στιγμής προσπάθησαν να κάνουν σασμό, για να προλάβουν το φονικό στα Βορίζια

 01.11.2025 - 18:41
Κρήτη: Πώς με μία βάφτιση της τελευταίας στιγμής προσπάθησαν να κάνουν σασμό, για να προλάβουν το φονικό στα Βορίζια

Πολεμικό είναι το κλίμα στα Βορίζια του Ηρακλείου καθώς φούντωσε μία βεντέτα οικογενειών του χωριού, με δύο νεκρούς και έξι τραυματίες.

Όπως προκύπτει το κλίμα ήταν εμπρηστικό τον τελευταίο χρόνο ανάμεσα στις δύο οικογένειες ενώ υπήρξε προσπάθεια με μία βάπτιση για να πέσουν οι τόνοι.

Οικογένεια του χωριού πρότεινε σε μέλος οικογένειας στο σπίτι της οποίας τοποθετήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός να γίνει νονός σε βάφτιση που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, Σάββατο, το απόγευμα στου Κισσούς, ένα χωριό λίγο έξω από τα Βορίζια, ώστε να πέσει η προσοχή και η βαρύτητά της οικογένειας εκεί.

Ωστόσο, αυτός ο σασμός φαίνεται ότι δεν ευδοκίμησε και σήμερα σημειώθηκε το φονικό καθώς, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο αποδέκτης της πρότασης φέρεται να απάντησε «πάρε το χάρισμα, δεν ξέρω αν θα είμαι ζωντανός»

Το χρονικό της αιματηρής συμπλοκής
Σημειώνεται ότι σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική επιχείρηση στο χωριό, μετά την αιματηρή συμπλοκή που άρχισε το πρωί του Σαββάτου, μεταξύ ατόμων από δυο διαφορετικές οικογένειες της περιοχής, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Μέχρι στιγμής σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση υπάρχουν δύο νεκροί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, περισσότεροι από δέκα τραυματίες. Ο 39χρονος νεκρός και μια νεαρή γυναίκα τραυματισμένη (από την ίδια οικογένεια) μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ η δεύτερη νεκρή και τουλάχιστον δυο τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί (από την άλλη οικογένεια) μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ. Και στα δυο νοσοκομεία βρίσκονται ήδη ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις.

Το μακελειό ξεκίνησε το πρωί Σαββάτου με ανταλλαγή πυροβολισμών, που συνεχίστηκε και αφότου έφτασαν οι αστυνομικές δυνάμεις που έχουν ζώσει την περιοχή. Πάντως, η ένταση φαίνεται ότι είχε αρχή, την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού χθες το βράδυ, σε υπό κατασκευή οικία που φέρεται να ανήκε στη μια από τις δυο οικογένειες.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Σάλος στη Βραζιλία - Ολλανδός διεθνής επιθετικός... εξαφανίστηκε μόλις έμαθε ότι θα γίνει πατέρας

 01.11.2025 - 18:15
Σε μια συνέντευξη διαφορετική από τις συνηθισμένες, ο τέως πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου, υποδέχτηκε το Themaonline στο κτήμα του στην Αργάκα.

