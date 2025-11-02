Ελλάδα: Νεκρός ο Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ - Τον σκότωσαν με καλάσνικοφ σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα

Ο Γιάννης Λάλας βρέθηκε πυροβολημένος από καλάσνικοφ σε προαύλιο χώρο ξενοδοχείου στην Αράχωβα. Την αστυνομία κάλεσε μια γυναίκα που βρισκόταν μαζί του.

Είχε κριθεί αθώος από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τον Ιούλιο του 2024 λόγω αμφιβολιών, ενώ είχε συλληφθεί μαζί με τον αδερφό του τον Απρίλιο του 2023.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Μάιο είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Γιάννη Λάλα με καλάσνικοφ έξω από το σπίτι που διέμενε.

Κατά την αγόρευσή της η εισαγγελέας της έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου είχε ζητήσει την ενοχή των δυο αδελφών, ενώ είχε αποδώσει το κίνητρο στις αποκαλύψεις που είχε προαναγγείλει για το οργανωμένο έγκλημα στη χώρα μας ο δημοσιογράφος. Τα δύο αδέλφια κατηγορούνταν για την «εκτέλεση» του συμβολαίου θανάτου.

Οι πληροφορίες για τα δύο αδέρφια ανέφεραν ότι ήταν άτομα γνωστά στις Αρχές και είχαν απασχολήσει για εκβιασμούς και ληστείες ενώ φέρεται να έχουν σχέσεις με τα κυκλώματα της νύχτας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα