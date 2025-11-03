Ζούμε περισσότερο με σύντροφο μεγαλύτερο ή μικρότερο; Η επιστήμη απαντά

Από την ικανοποίηση στη σχέση μέχρι την αντίληψη για σταθερότητα, η διαφορά ηλικίας φαίνεται να διαμορφώνει σημαντικά τη δυναμική της σχέσης σας.

1. Οι άνδρες ζουν περισσότερο με νεότερη σύντροφο, οι γυναίκες με συνομήλικο

Μία μελέτη από τη Δανία (Drefahl, 2010) έδειξε ότι οι άνδρες ζουν περισσότερο αν έχουν νεότερη γυναίκα σύντροφο. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτό πιθανώς να συμβαίνει λόγω των θετικών κοινωνικών και συναισθηματικών επιδράσεων, αλλά και της δυνατότητας της νεότερης συντρόφου να παρέχει φροντίδα στα επόμενα χρόνια της ζωής. Για παράδειγμα, άνδρες με σύζυγο 15 χρόνια νεότερη είχαν 4% μειωμένη πιθανότητα θανάτου σε σύγκριση με άλλους. Αντίθετα, για τις γυναίκες, ο χαμηλότερος κίνδυνος θανάτου παρατηρείται όταν ο σύζυγος είναι συνομήλικος.

2. Οι άνδρες πολύ νεότεροι από τις συζύγους τους είναι σπάνιοι

Στις ετεροφυλοφιλικές σχέσεις, συνήθως ο άνδρας είναι ο μεγαλύτερος σύντροφος: Το 75% των ανδρών είναι παντρεμένοι με γυναίκες τουλάχιστον ένα έτος νεότερες. Μόνο το 10% των ανδρών είναι νεότεροι από τη σύζυγό τους, ενώ το υπόλοιπο 15% έχουν περίπου την ίδια ηλικία με τη σύντροφό τους.

3. Ποιοι και πότε προτιμούν νεότερους συντρόφους

Μελέτη του 2024 (Gottfried) έδειξε ότι όσο μεγαλώνουν οι άνθρωποι, τόσο προτιμούν νεότερους συντρόφους. Το φαινόμενο παρατηρείται και στα δύο φύλα, αλλά είναι πιο έντονο στους άνδρες. Για παράδειγμα, άνδρες 70 ετών προτιμούσαν κατά μέσο όρο γυναίκες 58 ετών, ενώ γυναίκες 70 ετών προτιμούσαν άνδρες 68,5 ετών.

4. Η μέση διαφορά ηλικίας στις σχέσεις παγκοσμίως είναι 4,2 έτη

Μία άλλη μελέτη του 2022 που ανέλυσε δεδομένα από 130 χώρες έδειξε ότι οι άνδρες είναι κατά μέσο όρο 4,2 χρόνια μεγαλύτεροι από τις γυναίκες συντρόφους τους.

5. Τεράστιες διαφορές ανά χώρα

Η ίδια μελέτη έδειξε μεγάλες διαφορές: Στη Βόρεια Αμερική οι άνδρες είναι κατά μέσο όρο 2,2 χρόνια μεγαλύτεροι, στην Ευρώπη 2,7 χρόνια, ενώ σε χώρες όπως το Μπαγκλαντές, η Νιγηρία και η Γκάμπια η διαφορά φτάνει 8,7, 11,8 και 14,8 χρόνια αντίστοιχα.

6. Ο μεγαλύτερος σύντροφος είναι πιο ικανοποιημένος με τη σχέση

Σε μελέτη του 2025 (Banbury και συνεργάτες), οι άνδρες που είχαν σύντροφο τουλάχιστον επτά χρόνια νεότερη ήταν σαφώς πιο ικανοποιημένοι με τη σχέση τους σε σχέση με άνδρες που είχαν σύντροφο τουλάχιστον επτά χρόνια μεγαλύτερη. Στις γυναίκες δεν παρατηρήθηκε διαφορά: Ήταν ικανοποιημένες τόσο με μεγαλύτερους όσο και με νεότερους συντρόφους.

7. Οι γυναίκες με μεγαλύτερους άνδρες αισθάνονται οικονομικά ασφαλείς

Η ίδια μελέτη έδειξε ότι οι νεότερες γυναίκες που έχουν μεγαλύτερους άνδρες αντιλαμβάνονται μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια σε σχέση. Το αντίστοιχο φαινόμενο δεν παρατηρήθηκε για τους νεότερους άνδρες που είχαν μεγαλύτερες γυναίκες.

Οι διαφορές ηλικίας στις σχέσεις δεν είναι απλώς θέμα προτίμησης. Επηρεάζουν τη μακροζωία, την ικανοποίηση στη σχέση και την αντίληψη για οικονομική ασφάλεια. Οι άνδρες φαίνεται να επωφελούνται από νεότερες συντρόφους, ενώ οι γυναίκες δείχνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση με συνομήλικους συντρόφους. Η επιστήμη συνεχίζει να φωτίζει τις πολύπλοκες δυναμικές των σχέσεων, προσφέροντας στοιχεία που αφορούν τη ζωή, την αγάπη και την ευημερία των συντρόφων.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr