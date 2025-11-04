Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣοβαρό τροχαίο στην Αγία Νάπα: Η κατάσταση υγείας των τεσσάρων τραυματιών - Δείτε φωτογραφία των δύο μοτοσικλετών
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σοβαρό τροχαίο στην Αγία Νάπα: Η κατάσταση υγείας των τεσσάρων τραυματιών - Δείτε φωτογραφία των δύο μοτοσικλετών

 04.11.2025 - 08:41
Σοβαρό τροχαίο στην Αγία Νάπα: Η κατάσταση υγείας των τεσσάρων τραυματιών - Δείτε φωτογραφία των δύο μοτοσικλετών

Τέσσερα πρόσωπα νοσηλεύονται, δύο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και δύο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, μετά τον τραυματισμό τους σε τροχαία σύγκρουση των μοτοσικλετών στις οποίες επέβαιναν χθες βράδυ στην Αγία Νάπα.

Σε ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρεται ότι «γύρω στις 8.20 το βράδυ της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου, άνδρας ηλικίας 33 ετών, οδηγούσε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού έχοντας ως συνεπιβάτη 22χρονο, με κατεύθυνση από τον Πρωταρά προς την Αγία Νάπα».

«Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα του 33χρονου, φαίνεται να συγκρούστηκε με δεύτερη μοτοσικλέτα, την οποία οδηγούσε 17χρονος με συνεπιβάτη 19χρονο, η οποία κινείτο με κατεύθυνση από Αγία Νάπα προς Πρωταρά», προστίθεται.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σοβαρό τροχαίο με δύο μοτοσικλέτες στην Αγία Νάπα - Νοσηλεύονται στη ΜΕΘ τρία πρόσωπα

Από τη σύγκρουση, οι τέσσερις επιβαίνοντες τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία.

Δείτε φωτογραφία:

Ο 33χρονος οδηγός «υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι, θλάση και κάταγμα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στο χειρουργικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, σε σοβαρή κατάσταση. Ο 22χρονος φέρει πολυτραυματισμό πνευμοθώρακα και υποαραχνοειδή αιμορραγία, είναι διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, με την κατάσταση της υγείας του να θεωρείται κρίσιμη».

Ο 17χρονος οδηγός της δεύτερης μοτοσικλέτας «υπέστη ανοικτό κάταγμα αριστερού μηριαίου και κάταγμα αριστερού βραχίονα. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας».

Οσον αφορά το 19 συνεπιβάτη της δεύτερης μοτοσικλέτας, «φέρει εγκεφαλική αιμορραγία. Είναι διασωληνωμένος και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείο Λάρνακας».

Σημειώνεται ότι από την οδική σύγκρουση οι δύο μοτοσικλέτες καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Η Αστυνομία «απευθύνει έκκληση προς οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας, το Τμήμα Τροχαίας Αμμοχώστου ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό».

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το Τμήμα Τροχαίας Αμμοχώστου, σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η πρόταση Τραμπ για διεθνή στρατιωτική δύναμη στη Γάζα - Αφοπλισμός της Χαμάς και ανασυγκρότηση
Σοβαρό τροχαίο με δύο μοτοσικλέτες στην Αγία Νάπα - Νοσηλεύονται στη ΜΕΘ τρία πρόσωπα
Κατεβάζει ρολά γνωστό cafe-bar στην Κακοπετριά – «Δυστυχώς, η ζωή έχει τους δικούς της ρυθμούς…»
Χάος στη διοίκηση των σχολείων: Χωρίς γραμματειακή στήριξη - «Απειλεί» με πειθαρχικά μέτρα το ΥΠΑΝ - «Τηρήστε τα καθήκοντά σας»
Έλαβε εξιτήριο ο Τυχικός: Επιταχύνονται οι διαδικασίες στην Ιερά Σύνοδο – Αποκατάσταση ή πόρτα εξόδου
Το Κυπριακό σε αναμονή ως το 2026 – Αμετακίνητος ο Ερντογάν – Υπομονή από Χριστοδουλίδη
Βίντεο - Φόνος Δημοσθένους: Εντοπίστηκε και φορτιστής στο κελί κρατούμενου - Ποιος φόρτιζε το κινητό και με ποιον μιλούσε;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τάμτα: «Δεν είχα σκοπό να γίνω τραγουδίστρια, έπρεπε απλώς να φύγω από την Γεωργία, λόγω προσωπικών καταστάσεων»

 04.11.2025 - 08:40
Επόμενο άρθρο

Θλίψη στο ΑΚΕΛ: «Έφυγε» ο Κώστας Μανώρας – Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του

 04.11.2025 - 08:47
Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

Στη συνέντευξή του στο ThemaOnline και τον Τάσο Θεοδώρου, ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, μιλά ανοιχτά για την επόμενη μέρα στην πολιτική, το μέλλον της παράταξης, τις εκλογές του 2026 και του 2028, τη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη, το Κυπριακό, αλλά και τα νέα πολιτικά φαινόμενα που ταράζουν τα νερά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

  •  04.11.2025 - 06:30
Το Κυπριακό σε αναμονή ως το 2026 – Αμετακίνητος ο Ερντογάν – Υπομονή από Χριστοδουλίδη

Το Κυπριακό σε αναμονή ως το 2026 – Αμετακίνητος ο Ερντογάν – Υπομονή από Χριστοδουλίδη

  •  04.11.2025 - 06:23
Βίντεο - Φόνος Δημοσθένους: Εντοπίστηκε και φορτιστής στο κελί κρατούμενου - Ποιος φόρτιζε το κινητό και με ποιον μιλούσε;

Βίντεο - Φόνος Δημοσθένους: Εντοπίστηκε και φορτιστής στο κελί κρατούμενου - Ποιος φόρτιζε το κινητό και με ποιον μιλούσε;

  •  04.11.2025 - 09:14
Σοβαρό τροχαίο στην Αγία Νάπα: Η κατάσταση υγείας των τεσσάρων τραυματιών - Δείτε φωτογραφία των δύο μοτοσικλετών

Σοβαρό τροχαίο στην Αγία Νάπα: Η κατάσταση υγείας των τεσσάρων τραυματιών - Δείτε φωτογραφία των δύο μοτοσικλετών

  •  04.11.2025 - 08:41
Λετυμπιώτης για συνέντευξη Αβέρωφ στο «Τ» : «Στα εθνικά ζητήματα υπάρχει ενότητα»

Λετυμπιώτης για συνέντευξη Αβέρωφ στο «Τ» : «Στα εθνικά ζητήματα υπάρχει ενότητα»

  •  04.11.2025 - 08:49
«Ωφελούνται περισσότεροι φοιτητές» — Τι προτείνει η Ελεγκτική Υπηρεσία για τη βελτίωση του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

«Ωφελούνται περισσότεροι φοιτητές» — Τι προτείνει η Ελεγκτική Υπηρεσία για τη βελτίωση του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

  •  04.11.2025 - 09:02
Κατεβάζει ρολά γνωστό cafe-bar στην Κακοπετριά – «Δυστυχώς, η ζωή έχει τους δικούς της ρυθμούς…»

Κατεβάζει ρολά γνωστό cafe-bar στην Κακοπετριά – «Δυστυχώς, η ζωή έχει τους δικούς της ρυθμούς…»

  •  04.11.2025 - 09:17
Αγνόηση αναπήρων. Ραδιομαραθώνιος. Εξιλέωση. Repeat.

Αγνόηση αναπήρων. Ραδιομαραθώνιος. Εξιλέωση. Repeat.

  •  03.11.2025 - 19:54

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα