Θλίψη στο ΑΚΕΛ: «Έφυγε» ο Κώστας Μανώρας – Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 04.11.2025 - 08:47
Το ΑΚΕΛ με θλίψη και οδύνη ανακοινώνει τον θάνατο του συντρόφου Κώστα Μανώρα, ο οποίος απεβίωσε χθες (3/11) σε ηλικία 78 χρονών.

«Ο σύντροφος Κώστας Μανώρας διετέλεσε για σειρά ετών μέλος της Επαρχιακής Γραμματείας του ΑΚΕΛ Λευκωσίας – Κερύνειας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ. Διετέλεσε επίσης Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος Δήμου Αγλαντζιάς. Παράλληλα, ο Κώστας Μανώρας είχε σημαντική προσφορά και στο χώρο του ερασιτεχνικού λαϊκού αθλητισμού, διατελώντας πρόεδρος του ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς.

Ο Κώστας Μανώρας μέσα από την πολυετή προσφορά και δράση του στο Λαϊκό Κίνημα, κατάφερε να ξεχωρίσει για την πίστη του στην ιδεολογία και τις αξίες του Κόμματος και της Αριστεράς, για το ήθος και την σεμνότητα του, για την εργατικότητα και την ανιδιοτέλεια του», γράφει συγκεκριμένα η ανάρτηση.

Το ΑΚΕΛ αποχαιρετά τον Κώστα Μανώρα, τον σύντροφο, τον ιδεολόγο, τον αγωνιστή, τον άνθρωπο.

Το ΑΚΕΛ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του. Η κηδεία θα τελεστεί αύριο, Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025, η ώρα 14:30 στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου στην Αγλαντζιά. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 13:30. Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί όπως γίνονται εισφορές στο Ταμείο Συναδελφικής Στήριξης Λαϊκού Κινήματος.

