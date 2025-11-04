Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μουντό το «σκηνικό» του καιρού: Αυτές τις ώρες αναμένονται βροχές και καταγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

 04.11.2025 - 21:12
Μουντό το «σκηνικό» του καιρού: Αυτές τις ώρες αναμένονται βροχές και καταγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Ασθενής χαμηλή πίεση αρχίζει να επηρεάζει την περιοχή, σύμφωνα με το δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται αραιή σκόνη.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες κατά το μεσημέρι και μετά, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές αλλά και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως σε περιοχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, ωστόσο στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και σταδιακά στα προσήνεμα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο σύντομα στα βόρεια, τα ανατολικά και τα νότια θα καταστεί λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 28 υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα βόρεια και τα ανατολικά και ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα δυτικά και τα νότια.

Την Πέμπτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές αλλά και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο στα ορεινά δεν αποκλείεται μεμονωμένη βροχή μετά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία την Πέμπτη θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα τα οποία είναι αισθητά πιο πάνω από τα κανονικα, ωστόσο μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση, παραμένοντας όμως πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

