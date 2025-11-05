Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO: Γνωστός Κύπριος youtuber αποκάλυψε ότι δέχθηκε πρόταση για ένταξη του σε κόμμα

 05.11.2025 - 09:47
Γνωστός Κύπριος YouTuber αποκάλυψε σε βίντεο του ότι του έγινε πρόταση να αναλάβει ρόλο σε νέο πολιτικό κόμμα στην Κύπρο, συγκεκριμένα ως πρόεδρος της εκπαιδευτικής επιτροπής.

Πρόκειται για τον 2J (σ.σ. Γιώργος Ιωάννου), ο οποίος ανέφερε, εξετάζει σοβαρά την πρόταση, όμως τόνισε ότι μάλλον θα την απορρίψει, θεωρώντας τη θέση ιδιαίτερα απαιτητική και σημαντική.

«Πρόσφατα είχα την ευκαιρία, και την έχω ακόμα, να ψηφιστώ ως πρόεδρος της εκπαιδευτικής επιτροπής σε νέο κόμμα στην Κύπρο. Μάλλον θα απορρίψω αυτή την ευκαιρία γιατί τη θεωρώ πολύ σοβαρή θέση που θα απαιτούσε όλη τη δύναμή και τον χρόνο μου», σημείωσε, συμπληρώνοντας πως αν και δεν αποκλείει στο μέλλον μια πιο ενεργή εμπλοκή στην πολιτική, προς το παρόν επιθυμεί να επικεντρωθεί στη δημιουργία περιεχομένου.

«Ίσως στο κοντινό μέλλον, γιατί τόσα χρόνια κράζω το εκπαιδευτικό σύστημα και θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνω πράξη τα λόγια μου. Από YouTuber σε πολιτικός, από άγιος σε σατανά», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο:

