Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑίσιο τέλος: Στην Κύπρο επέστρεψαν τα 18 άτομα που είχαν εγκλωβιστεί στην Τανζανία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αίσιο τέλος: Στην Κύπρο επέστρεψαν τα 18 άτομα που είχαν εγκλωβιστεί στην Τανζανία

 05.11.2025 - 09:58
Αίσιο τέλος: Στην Κύπρο επέστρεψαν τα 18 άτομα που είχαν εγκλωβιστεί στην Τανζανία

Στην Κύπρο επέστρεψαν σήμερα το πρωί τα άτομα, 14 μαθητές και δύο εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί στην Τανζανία λόγω των πολιτικών αναταραχών στη χώρα.

Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι «ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί με επιτυχία η διαδικασία επιστροφής στην Κύπρο των 14 μαθητών και των δύο εκπαιδευτικών που τους συνόδευαν από την Kilwa της Τανζανίας, μετά την έκρυθμη κατάσταση που προέκυψε στην αφρικανική χώρα».

«Οι άλλοι δύο συνοδοί τους επιστρέφουν στην Ελλάδα», προσθέτει.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών «οι μαθητές και οι συνοδοί τους ταξίδεψαν αρχικά αεροπορικώς προς τη Ζανζιβάρη, όπου διανυκτέρευσαν, με πτήση που διευθετήθηκε για αυτόν τον σκοπό, και ακολούθως μέσω Ντουμπάι αφίχθηκαν ασφαλώς το πρωί στη Λάρνακα».

Το Υπουργείο Εξωτερικών επαναλαμβάνει «την πάγια σύστασή του προς όλους τους Κύπριους πολίτες να παραμένουν ενεργά ενήμεροι όταν ταξιδεύουν σε χώρες όπου προκύπτουν κρίσεις και έκτακτες καταστάσεις, να συμβουλεύονται τις σχετικές ταξιδιωτικές οδηγίες, και να επικοινωνούν με τις κατά τόπους αρμόδιες Διπλωματικές Αποστολές».

Η επιχείρηση για τον επαναπατρισμό των 18 πραγματοποιήθηκε με ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας στο Ναϊρόμπι, και του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων σε συνεχή συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Νταρ Ες Σαλάμ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φόνος Δημοσθένους: Από «μεσολαβητής» σε κεντρικό πρόσωπο ο 31χρονος – Πώς μια μαρτυρία ανέτρεψε τα δεδομένα
Δεν πρέπει να το χάσεις: Η νέα γαστρονομική εμπειρία στη Λεμεσό που θα κρατήσει μόνο για... δύο μήνες - Φωτογραφίες
Αυτό είναι το ομορφότερο ουράνιο τόξο που έχει φωτογραφηθεί ποτέ – Δείτε εικόνα
Θες να ταξιδέψεις; Αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ταξίδια σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς, με τιμές από... €14.99
Στη γειτονιά των αγγέλων η Ελένη Πιερή Παφίτη: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Ο ανάδρομος Ερμής φέρνει ανατροπές -Τα τρία ζώδια που δοκιμάζονται επαγγελματικά τον Νοέμβριο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Γνωστός Κύπριος youtuber αποκάλυψε ότι δέχθηκε πρόταση για ένταξη του σε κόμμα

 05.11.2025 - 09:47
Επόμενο άρθρο

VIDEO - Γιώργος Εφραίμ: Η επική αντίδραση όταν η Χριστιάνα του έδειξε τον πιο sexy άνδρα του κόσμου

 05.11.2025 - 10:06
Κρίσιμη μέρα για την ΑΤΑ – Σήμερα οι τελικές αποφάσεις συνδικαλιστών και εργοδοτών

Κρίσιμη μέρα για την ΑΤΑ – Σήμερα οι τελικές αποφάσεις συνδικαλιστών και εργοδοτών

Καθοριστική κρίνεται η σημερινή ημέρα για το ζήτημα της ΑΤΑ, αφού συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις συνέρχονται για το ζήτημα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κρίσιμη μέρα για την ΑΤΑ – Σήμερα οι τελικές αποφάσεις συνδικαλιστών και εργοδοτών

Κρίσιμη μέρα για την ΑΤΑ – Σήμερα οι τελικές αποφάσεις συνδικαλιστών και εργοδοτών

  •  05.11.2025 - 07:04
Το ΑΚΕΛ ανοίγει την αυλαία για τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026 - Η πρώτη Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη

Το ΑΚΕΛ ανοίγει την αυλαία για τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026 - Η πρώτη Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη

  •  05.11.2025 - 06:25
Φόνος Δημοσθένους: Από «μεσολαβητής» σε κεντρικό πρόσωπο ο 31χρονος – Πώς μια μαρτυρία ανέτρεψε τα δεδομένα

Φόνος Δημοσθένους: Από «μεσολαβητής» σε κεντρικό πρόσωπο ο 31χρονος – Πώς μια μαρτυρία ανέτρεψε τα δεδομένα

  •  05.11.2025 - 09:12
VIDEO - Επίδομα Αρχιεπισκοπής: Πότε θα ξεκινήσει η καταβολή του - Τα κριτήρια, το ποσό και οι δικαιούχοι

VIDEO - Επίδομα Αρχιεπισκοπής: Πότε θα ξεκινήσει η καταβολή του - Τα κριτήρια, το ποσό και οι δικαιούχοι

  •  05.11.2025 - 08:59
VIDEO: Γνωστός Κύπριος youtuber αποκάλυψε ότι δέχθηκε πρόταση για ένταξη του σε κόμμα

VIDEO: Γνωστός Κύπριος youtuber αποκάλυψε ότι δέχθηκε πρόταση για ένταξη του σε κόμμα

  •  05.11.2025 - 09:47
Αίσιο τέλος: Στην Κύπρο επέστρεψαν τα 18 άτομα που είχαν εγκλωβιστεί στην Τανζανία

Αίσιο τέλος: Στην Κύπρο επέστρεψαν τα 18 άτομα που είχαν εγκλωβιστεί στην Τανζανία

  •  05.11.2025 - 09:58
Δεν πρέπει να το χάσεις: Η νέα γαστρονομική εμπειρία στη Λεμεσό που θα κρατήσει μόνο για... δύο μήνες - Φωτογραφίες

Δεν πρέπει να το χάσεις: Η νέα γαστρονομική εμπειρία στη Λεμεσό που θα κρατήσει μόνο για... δύο μήνες - Φωτογραφίες

  •  05.11.2025 - 09:18
Θες να ταξιδέψεις; Αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ταξίδια σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς, με τιμές από... €14.99

Θες να ταξιδέψεις; Αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ταξίδια σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς, με τιμές από... €14.99

  •  05.11.2025 - 10:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα