Ενημέρωση μελών ΣΑ από ΗΠΑ για ψήφισμα που προωθείται στον ΟΗΕ για Γάζα

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας των ΗΠΑ, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην παρουσία στην ίδια συνάντηση της Αιγύπτου, του Κατάρ, του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, γεγονός που, όπως αναφέρεται "αποδεικνύει την περιφερειακή στήριξη προς το Ψήφισμα που υποβάλλεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη Γάζα".

Το Ψήφισμα «χαιρετίζει το Συμβούλιο Ειρήνης και εξουσιοδοτεί τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης» που προβλέπεται στο ειρηνευτικό σχέδιο 20 ημερών του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα. Το σχέδιο περιλαμβάνει τη συνέχιση της ανθρωπιστικής βοήθειας και την «απελευθέρωση όλων των ομήρων", ανοίγοντας τον δρόμο για «μια ασφαλέστερη και πιο ευημερούσα Γάζα».

Η ανακοίνωση κάνει αναφορά στη συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, προσθέτοντας πως «υπό τη δυναμική ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτύχουν ξανά αποτελέσματα στα Ηνωμένα Έθνη – όχι ατελείωτες συζητήσεις», ενώ αναφέρεται ότι τα εμπλεκόμενα μέρη «δράττουν αυτήν τη ιστορική ευκαιρία για να τερματίσουν δεκαετίες αιματοχυσίας και να καταστήσουν το όραμα του Προέδρου για διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή πραγματικότητα».

