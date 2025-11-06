Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΕνημέρωση μελών ΣΑ από ΗΠΑ για ψήφισμα που προωθείται στον ΟΗΕ για Γάζα
ΔΙΕΘΝΗ

Ενημέρωση μελών ΣΑ από ΗΠΑ για ψήφισμα που προωθείται στον ΟΗΕ για Γάζα

 06.11.2025 - 06:49
Ενημέρωση μελών ΣΑ από ΗΠΑ για ψήφισμα που προωθείται στον ΟΗΕ για Γάζα

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Πρέσβης Μάικλ Γουόλτς, συναντήθηκε με τα εκλεγμένα Μη Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας – δηλαδή τους πρέσβεις της Αλγερίας, της Δανίας, της Ελλάδας, της Γουιάνας, του Πακιστάν, του Παναμά, της Δημοκρατίας της Κορέας, της Σιέρα Λεόνε, της Σλοβενίας και της Σομαλίας για να τους ενημερώσει για το Ψήφισμα που προωθούν οι ΗΠΑ για τη Γάζα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας των ΗΠΑ, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην παρουσία στην ίδια συνάντηση της Αιγύπτου, του Κατάρ, του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, γεγονός που, όπως αναφέρεται "αποδεικνύει την περιφερειακή στήριξη προς το Ψήφισμα που υποβάλλεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη Γάζα".

Το Ψήφισμα «χαιρετίζει το Συμβούλιο Ειρήνης και εξουσιοδοτεί τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης» που προβλέπεται στο ειρηνευτικό σχέδιο 20 ημερών του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα. Το σχέδιο περιλαμβάνει τη συνέχιση της ανθρωπιστικής βοήθειας και την «απελευθέρωση όλων των ομήρων", ανοίγοντας τον δρόμο για «μια ασφαλέστερη και πιο ευημερούσα Γάζα».

Η ανακοίνωση κάνει αναφορά στη συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, προσθέτοντας πως «υπό τη δυναμική ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτύχουν ξανά αποτελέσματα στα Ηνωμένα Έθνη – όχι ατελείωτες συζητήσεις», ενώ αναφέρεται ότι τα εμπλεκόμενα μέρη «δράττουν αυτήν τη ιστορική ευκαιρία για να τερματίσουν δεκαετίες αιματοχυσίας και να καταστήσουν το όραμα του Προέδρου για διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή πραγματικότητα».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βροχές, καταιγίδες και πιθανόν χαλάζι αυτές τις ώρες: Οι περιοχές που θα επηρεαστούν - Ο καιρός μέχρι την Κυριακή
Προειδοποιεί ο Δρ. Νικολαΐδης: «Η Κύπρος στεγνώνει - Χάνουμε 9,5 εκατομμύρια τόνους νερού κάθε χρόνο» - Όσα ανέφερε στο «Τ»
Εορτολόγιο: Τι γιορτή είναι σήμερα, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου
Flashback στα μπουζούκια μιας άλλης εποχής–Συλλεκτικά καρέ που ξέχασαν ακόμη και οι πρωταγωνιστές τους
Οδηγοί Προσοχή: Στις φλόγες όχημα στον αυτοκινητόδρομο - Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στο σημείο
Εορτολόγιο: Τι γιορτή είναι σήμερα, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γιατί παχαίνουμε μετά τα 50 – Πώς να επιταχύνουμε τον μεταβολισμό μας

 06.11.2025 - 06:45
Επόμενο άρθρο

Σήμανε συναγερμός: Φωτιά σε τρεις εγκαταλελειμμένες οικίες τα ξημερώματα

 06.11.2025 - 06:53
ΕΔΕΚ: Προσδοκίες και αβεβαιότητα ενόψει της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης - Η παρέμβαση Νικολαΐδη και το ενδεχόμενο «επιστροφών»

ΕΔΕΚ: Προσδοκίες και αβεβαιότητα ενόψει της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης - Η παρέμβαση Νικολαΐδη και το ενδεχόμενο «επιστροφών»

Η ΕΔΕΚ οδεύει προς την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, με φόντο τις διεργασίες για ανασυγκρότηση και την προσπάθεια του νέου προέδρου, Νίκου Αναστασίου, να παρουσιάσει ένα κόμμα πιο ενωμένο και λειτουργικό. Την ίδια ώρα, οι τοποθετήσεις ιστορικών στελεχών και οι μετακινήσεις πρώην βουλευτών σε άλλα κόμματα, δείχνουν ότι το πολιτικό σκηνικό γύρω από Σοσιαλιστικό κόμμα, παραμένει ρευστό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΕΔΕΚ: Προσδοκίες και αβεβαιότητα ενόψει της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης - Η παρέμβαση Νικολαΐδη και το ενδεχόμενο «επιστροφών»

ΕΔΕΚ: Προσδοκίες και αβεβαιότητα ενόψει της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης - Η παρέμβαση Νικολαΐδη και το ενδεχόμενο «επιστροφών»

  •  06.11.2025 - 06:16
Οδηγοί Προσοχή: Στις φλόγες όχημα στον αυτοκινητόδρομο - Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στο σημείο

Οδηγοί Προσοχή: Στις φλόγες όχημα στον αυτοκινητόδρομο - Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στο σημείο

  •  06.11.2025 - 07:42
Σήμανε συναγερμός: Φωτιά σε τρεις εγκαταλελειμμένες οικίες τα ξημερώματα

Σήμανε συναγερμός: Φωτιά σε τρεις εγκαταλελειμμένες οικίες τα ξημερώματα

  •  06.11.2025 - 06:53
Προειδοποιεί ο Δρ. Νικολαΐδης: «Η Κύπρος στεγνώνει - Χάνουμε 9,5 εκατομμύρια τόνους νερού κάθε χρόνο» - Όσα ανέφερε στο «Τ»

Προειδοποιεί ο Δρ. Νικολαΐδης: «Η Κύπρος στεγνώνει - Χάνουμε 9,5 εκατομμύρια τόνους νερού κάθε χρόνο» - Όσα ανέφερε στο «Τ»

  •  06.11.2025 - 06:18
Βροχές, καταιγίδες και πιθανόν χαλάζι αυτές τις ώρες: Οι περιοχές που θα επηρεαστούν - Ο καιρός μέχρι την Κυριακή

Βροχές, καταιγίδες και πιθανόν χαλάζι αυτές τις ώρες: Οι περιοχές που θα επηρεαστούν - Ο καιρός μέχρι την Κυριακή

  •  06.11.2025 - 06:20
Εορτολόγιο: Τι γιορτή είναι σήμερα, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

Εορτολόγιο: Τι γιορτή είναι σήμερα, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

  •  06.11.2025 - 06:28
Ανεξάρτητος Φορέας; Συγχαρητήρια, να το ξανακάνετε!

Ανεξάρτητος Φορέας; Συγχαρητήρια, να το ξανακάνετε!

  •  05.11.2025 - 20:23
Flashback στα μπουζούκια μιας άλλης εποχής–Συλλεκτικά καρέ που ξέχασαν ακόμη και οι πρωταγωνιστές τους

Flashback στα μπουζούκια μιας άλλης εποχής–Συλλεκτικά καρέ που ξέχασαν ακόμη και οι πρωταγωνιστές τους

  •  06.11.2025 - 07:29

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα