Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Κυριάκου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του

 07.11.2025 - 08:50
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Κυριάκου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του

Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε σε όσους τον γνώριζαν και τον αγάπησαν είδηση του θανάτου του Ανδρέα Κυριάκου (Παπακυριάκου), 70 ετών από Ακάκι.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τονΙερό Ναό Παναγίας Χρυσελεούσης στο Ακάκι, το Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025, ώρα 14:00 και καλούνται όσοι τιμούν την μνήμη του να παραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 13:30

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Ακακίου.

Παράκληση της οικογένειας όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για τον Σύνδεσμο Μυοπαθών Κύπρου.

Κυπριακό: Η Ολγκίν επιστρέφει στην Κύπρο τον Δεκέμβριο - Στο επίκεντρο το μέλλον των συνομιλιών

Κυπριακό: Η Ολγκίν επιστρέφει στην Κύπρο τον Δεκέμβριο - Στο επίκεντρο το μέλλον των συνομιλιών

Η Λευκωσία απαντά θετικά στη νέα ημερομηνία της επίσκεψης – Σταθερή θέση υπέρ της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.

