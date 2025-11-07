Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Κυριάκου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του

Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε σε όσους τον γνώριζαν και τον αγάπησαν είδηση του θανάτου του Ανδρέα Κυριάκου (

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τονΙερό Ναό Παναγίας Χρυσελεούσης στο Ακάκι, το Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025, ώρα 14:00 και καλούνται όσοι τιμούν την μνήμη του να παραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 13:30

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Ακακίου.

Παράκληση της οικογένειας όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για τον Σύνδεσμο Μυοπαθών Κύπρου.