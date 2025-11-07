Τραγικός θάνατος για 32χρονη: Την πυροβόλησαν μπροστά στον άνδρα της αφού έκανε λάθος στο σπίτι που πήγαν να καθαρίσουν

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το πρωί της Τετάρτης όταν η Μαρία Φλορίντα Ρίος Πέρεζ και ο σύζυγός της, Μαουρίσιο Βελάσκεζ, έφτασαν σε ένα σπίτι στην πόλη Γουάιτσταουν το οποίο είχαν προσληφθεί να καθαρίσουν.

Το σπίτι στο οποίο έφτασε από λάθος η 32χρονη με τον σύζυγό της

Την ώρα, όμως, που προσπαθούσαν να βάλουν στην πόρτα τα κλειδιά που τους είχαν δοθεί και ενώ η 32χρονη πήρε το μπρελόκ από τα χέρια του συζύγου της, ακούστηκε ένας πυροβολισμός και η γυναίκα έπεσε αιμόφυρτη στο έδαφος.



«Δεν είχε καν βάλει το κλειδί όταν άκουσα τον πυροβολισμό. Είδα τη γυναίκα μου να κάνει δύο βήματα πίσω και μετά τα κλειδιά έπεσαν. Τότε έπεσε και πήγα να την πιάσω. Προσπαθούσα να την παρηγορήσω και να της πω ότι όλα θα πάνε καλά, αλλά έβλεπα το αίμα να τρέχει» περιέγραψε ο σύζυγός της.

Η αστυνομία κατέρριψε κάθε σενάριο ότι το ζευγάρι είχε προσπαθήσει να διαρρήξει το σπίτι και επιβεβαίωσε ότι στην πραγματικότητα είχαν την εντύπωση ότι έμπαιναν σε ένα σπίτι που είχαν προσληφθεί για να καθαρίσουν.

Πριν να φτάσει στο σπίτι, το ζευγάρι έλεγξε δύο φορές τη διεύθυνση και έκανε τον γύρο της γειτονιάς για να βεβαιωθεί ότι ήταν στο σωστό μέρος, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα.Την ίδια ώρα, μάλιστα, έγινε μια κλήση στο 911 (σ.σ. η άμεση δράση στις ΗΠΑ) για μια εισβολή σε σπίτι στη διεύθυνση στην οποία ήταν το ζευγάρι.«Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν δεν υποστηρίζουν ότι έλαβε χώρα διάρρηξη σε κατοικία», ανέφερε η τοπική αστυνομίαΗ έρευνα για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη χωρίς να έχει γίνει κάποια σύλληψη, με τον σύζυγο της 32χρονης να ζητά δικαιοσύνη για το θάνατό της.«Για μένα, ήταν ο έρωτας της ζωής μου. Ήταν καλή σύζυγος και καλή μητέρα» είπε για την 32χρονη που άφησε πίσω της τρεις κόρες, ηλικίας 17, 10 και 8 ετών, και έναν γιο σχεδόν ενός έτους.