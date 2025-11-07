Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

Η «Αλήθεια» με τίτλο στο κύριο θέμα της «Μας προσβάλλει ο πρόεδρος» αναφέρει πως ο επικεφαλής της ΟΕΒ Γιώργος Παντελίδης είναι ενοχλημένος και χαρακτήρισε τις αναφορές του Προέδρου Χριστοδουλίδη προσβλητικές για το επιχειρείν, ενώ ενημέρωσε πως θα δοθεί απάντηση σε συνεννόηση με το ΚΕΒΕ. Αλλού αναφέρεται στην απόρριψη από την ΠΟΕΔ του τροποποιημένου νομοσχεδίου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Σε άλλο θέμα γράφει ότι καμιά αυτοκριτική δεν γίνεται από τον Γιώργο Παπαναστασίου για τις αποτυχίες στα ενεργειακά, προσθέτοντας ότι για τις άστοχες εξαγγελίες και τα έργα που κλήθηκε να διαχειριστεί και βάλτωσαν θεωρεί ότι φταίει το Δημόσιο.

Με τίτλο «ΑΤΑ: Άφησαν την βόμβα να εκραγεί» ο «Πολίτης» αναφέρεται, στο κύριο θέμα του, σε αμηχανία στο Προεδρικό μετά την αποτυχία της προσπάθειας για συμφωνία στο θέμα της ΑΤΑ, αλλά και απόπειρα συγκάλυψης της ευθύνης Προέδρου και Κυβέρνησης με διαρροές και υπονοούμενα περί «αόρατου χεριού» που τάχατες κρύβεται πίσω από την κατάρρευση του διαλόγου. Σε άλλο θέμα γράφει ότι κατατέθηκαν στη Βουλή για ψήφιση δύο νομοσχέδια για τροποποίηση του εκλογικού νόμου. Αλλού αναφέρεται στο νέο «Όχι» από ΟΕΛΜΕΚ και ΠΟΕΔ για το νέο σχέδιο αξιολόγησης και λέει ότι οι αλλαγές του ΥΠΑΝ δεν ήταν αρκετές για να τους πείσουν.

«Ο Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Η Παιδεία ξανά σε περιπέτειες» αναφέρει πως το νέο σύστημα αξιολόγηση, μετά την απόρριψη της πρότασης του Υπουργείου Παιδείας από ΟΕΛΜΕΚ και ΠΟΕΔ, βρίσκεται στον αέρα και ότι η μπάλα τώρα πάει στη Βουλή. Αλλού γράφει ότι η επισκεψη της Ολγκίν στην Κύπρο θα γίνει 4 με 12 Δεκεμβρίου και στις 6 του μήνα βλέπει τον Πρόεδρο. Επίσης γράφει για την ανάπλαση στο κέντρο του Πελενδρίου και γράφει ότι το χωριό είναι ένα εργοτάξιο εδώ και τρία χρόνια.

Η εφημερίδα «Χαραυγή» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Ρωγμές στον κοινωνικό διάλογο λόγω ΑΤΑ» και γράφει ότι τριγμούς στο σύστημα των εργασιακών σχέσεων και στον κοινωνικό διάλογο προκαλεί η στάση των εργοδοτικών οργανώσεων που απέρριψαν για πέμπτη φορά το προσχέδιο συμφωνίας για τη μόνιμη ρύθμιση της ΑΤΑ. Σε άλλο θέμα αναφέρει πως η Προοδευτική καταγγέλλει τη αδιαφορία της Κυβέρνησης για το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος και πιέζει για ένταξη των φοιτητών στις ευάλωτες ομάδες για μειωμένο τιμολόγιο. Αλλού γράφει ότι η Βουλή ενέκρινε νόμο για τα Κέντρα Αποκατάστασης με το ΑΚΕΛ να απέχει καταγγέλλοντας ιδιωτικά συμφέροντα.

Η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail» με κύριο τίτλο «Η Κυβέρνηση υπόσχεται διόρθωση συστήματος δημοσίων συμβάσεων» γράφει ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία εντοπίζει ότι λίγες εταιρείες κυριαρχούν στην ανάληψη έργων του δημοσίου που αξίζουν δισεκατομμύρια. Σε άλλο θέμα γράφει ότι έληξε η απεργία των μεταφορέων στο λιμάνι Λεμεσού. Ακόμη γράφει για την υπογραφή μνημονίου για χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας προς Κύπρο ύψους σχεδόν €15 εκ.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Γνώμη» με τίτλο «Πυρ και μανία στον ΟΗΕ με τα παιχνίδια Χριστοδουλίδη!» αναφέρει πως η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ είναι εξοργισμένη και ότι θα γίνει νέος προγραμματισμός από τα Ηνωμένα Έθνη για την Άτυπη Διευρυμένη Διάσκεψη για την Κύπρο το 2026 και με αλλαγή ατζέντας. Αλλού γράφει ότι οι συντεχνίες μελετούν επάνοδο στα δυναμικά μέτρα για την ΑΤΑ. Επίσης κάνει λόγο για φορολογική μεταρρύθμιση των πλουσίων και αναφέρει ότι είναι στοχευμένη για ενίσχυση των μεγαλοεπιχειρηματιών και όχι των εργαζομένων.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Το Ποντίκι» υπό τον τίτλο «Παιδική Χαρά η Βουλή του 2026» αναφέρει ότι το πολιτικό σκηνικό της Κύπρου βρίσκεται στο κατώφλι μιας εκλογικής αναμέτρησης που προδιαγράφεται ιστορική. Σε άλλη είδηση αναφέρεται σε ανήλικη νύφη από το Ιράν που σκότωσε το κακοποιητικό σύζυγό της και κινδυνεύει με εκτέλεση αν δεν πληρώσει 91.000 ευρώ στην οικογένεια του. Αλλού αναφέρει ότι ακόμη και 3.000 βήματα την ημέρα μπορούν να επιβραδύνουν το Αλτσχάιμερ.