Αυτή η αεροπορική εταιρεία σε ταξιδεύει στην Ευρώπη με... 30% έκπτωση - Λεπτομέρειες

Κάντε κράτηση τώρα και επισκεφθείτε τις εμβληματικές Χριστουγεννιάτικες αγορές της Αυστρίας, του Βελγίου, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ουγγαρίας, της Τσεχίας και πολλών άλλων χωρών ή ταξιδέψτε ακόμη πιο βόρεια για μια ξεχωριστή εορταστική εμπειρία στα χιονισμένα τοπία της Δανίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας ή της Φινλανδίας.

Προτιμάτε κάτι διαφορετικό; Εξερευνήστε την Ελλάδα ή την Αλβανία, την Βουλγαρία, την Κροατία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και τη Σλοβενία και ανακαλύψτε τις μοναδικές εορταστικές παραδόσεις τους.

Βρείτε τον ιδανικό προορισμό για σας και κάντε αυτές τις γιορτές πραγματικά μαγικές!

Κάντε κράτηση έως 09/11/2025

Πτήσεις μεταξύ 17/11/2025 - 18/01/2026



Όροι και προϋποθέσεις:

Η προσφορά αφορά σε όλες τις απευθείας και με ενδιάμεσο σταθμό πτήσεις από/προς Κύπρο προς/από Αλβανία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Κροατία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία και Φινλανδία, με απλή μετάβαση και με επιστροφή.

Αφορά σε πτήσεις που εκτελούνται από την AEGEAN και την Olympic Air, για κρατήσεις από 06/11/2025 έως 09/11/2025 και πτήσεις από 17/11/2025 έως και 18/01/2026. Εξαιρούνται όλες οι πτήσεις με κοινό κωδικό. Έκπτωση 30% εφαρμόζεται μεταξύ 17/11/2025 - 17/12/2025 και έκπτωση 20% εφαρμόζεται μεταξύ 18/12/2025 - 18/01/2026 για πτήσεις από/προς Κύπρο προς/από Αλβανία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Κροατία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία και Τσεχία. Έκπτωση 20% εφαρμόζεται μεταξύ 17/11/2025 - 18/01/2026 για πτήσεις από/προς Κύπρο προς/από Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία, Σουηδία και Φινλανδία.

Οι απευθείας πτήσεις από/προς Θεσσαλονίκη προς/από Γερμανία δεν περιλαμβάνονται στην προσφορά. Η έκπτωση πραγματοποιείται επί του ναύλου του εισιτηρίου. Οι χρεώσεις ναύλου και επίναυλου καυσίμων που εμφανίζονται στο σύστημα κρατήσεων κατά τη διάρκεια της προσφοράς είναι ήδη μειωμένες κατά 30% και 20%. Η έκπτωση δεν έχει εφαρμογή στους φόρους. Οι αλλαγές των εισιτηρίων επιτρέπονται σύμφωνα με τους κανονισμούς του εκάστοτε ναύλου.

Σε περίπτωση ακύρωσης ισχύουν οι κανονισμοί που αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία ναύλου. Η προσφορά αφορά σε ναύλους Economy class. Η προσφορά λήγει στις 09/11/2025 23:59 ώρα Ελλάδας.



Κλείσε ΕΔΩ.

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com