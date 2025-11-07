Ecommbx
LIKE ONLINE

Εντυπωσιακό βίντεο: Ιάπωνας αστρονόμος κατέγραψε δύο διαδοχικές προσκρούσεις μετεωριτών στη Σελήνη

 07.11.2025 - 09:04
Εντυπωσιακό βίντεο: Ιάπωνας αστρονόμος κατέγραψε δύο διαδοχικές προσκρούσεις μετεωριτών στη Σελήνη

Δείτε πώς δύο μετεωρίτες συγκρούονται με τη Σελήνη με διαφορά λίγων ημερών. Η Σελήνη είναι γνωστό ότι δέχεται συνεχώς «βομβαρδισμούς» από μικρούς μετεωρίτες. Επειδή όμως δεν διαθέτει ατμόσφαιρα, οι προσκρούσεις αυτές δεν προκαλούν πτώσεις με ουρά όπως στη Γη, αλλά στιγμιαίες λάμψεις φωτός που μπορούν να φανούν από το τηλεσκόπιο.

Αυτό ακριβώς συνέβη και στα τέλη Οκτωβρίου, όταν ο Ιάπωνας αστρονόμος Ντάιτσι Φουτζί, επιμελητής στο Μουσείο της Πόλης Χιρατσούκα, κατάφερε να καταγράψει δύο διαδοχικές προσκρούσεις μετεωριτών στη Σελήνη, ένα πραγματικά εξαιρετικά σπάνιο γεγονός.

Δύο προσκρούσεις μετεωριτών στη Σελήνη μέσα σε 48 ώρες

Στις 30 Οκτωβρίου, στις 8:33 μ.μ., ο Φουτζί κατέγραψε μια στιγμιαία λάμψη στην σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, σημάδι ότι ένας μετεωρίτης χτύπησε το σεληνιακό έδαφος. Δύο μέρες αργότερα, στις 1 Νοεμβρίου, την ίδια περίπου ώρα, κατέγραψε δεύτερο παρόμοιο φαινόμενο.

Στα βίντεο που δημοσίευσε, η λάμψη διαρκεί λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο, αλλά αρκεί για να δημιουργήσει νέους μικρούς κρατήρες στην επιφάνεια της Σελήνης.

Γιατί οι μετεωρίτες είναι πιο ορατοί στη Σελήνη

Σε αντίθεση με τη Γη, η Σελήνη δεν έχει ατμόσφαιρα που να «καίει» τους μετεωρίτες πριν φτάσουν στο έδαφος. Οι διαστημικοί βράχοι ταξιδεύουν με ταχύτητα περίπου 27 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο και όταν προσκρούουν, απελευθερώνουν τεράστια ενέργεια, παράγοντας ένα φωτεινό φλας που μπορεί να παρατηρηθεί από τη Γη.

Οι αστρονόμοι εκτιμούν ότι η Σελήνη δέχεται περίπου 20 φορές περισσότερα χτυπήματα από μετεωρίτες απ' ότι η Γη, κάτι που φαίνεται από τους αμέτρητους κρατήρες της επιφάνειάς της.

Η σύνδεση με τις μετεωρικές βροχές των Ταυρίδων

Ο Φουτζί υποψιάζεται ότι οι δύο προσκρούσεις συνδέονται με τις μετεωρικές βροχές των Ταυρίδων, που είναι ενεργές αυτή την εποχή του χρόνου. Οι Νότιες Ταυρίδες, γνωστές και ως «Halloween Fireballs», κορυφώνονται γύρω στις 2 Νοεμβρίου και συχνά παράγουν θεαματικά μετέωρα.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται να πρόκειται και για μεμονωμένα κομμάτια κομητών, όπως εκείνο που κάηκε πάνω από την Πορτογαλία στις 2 Νοεμβρίου 2025. Όπως καταλήγει ο Φουτζί: «Κάθε λάμψη είναι ένα μικρό παράθυρο στο παρελθόν του Ηλιακού Συστήματος».

 

 

