Αυτά είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για το αιώνιο ντέρμπι Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ - Τι απαγορεύεται αυστηρά

Προτρέπονται οι φίλαθλοι που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα, να προσέλθουν στο στάδιο Γ.Σ.Π. έγκαιρα, για αποφυγή τυχόν δικής τους ταλαιπωρίας. Στο στάδιο αναμένεται η παρουσία περίπου 11,000 θεατών και οι είσοδοι για τους φιλάθλους θα ανοίξουν την 17:00 ώρα.

Οι φίλαθλοι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, θα καταλάβουν την Ανατολική, Δυτική και Βόρεια κερκίδα του σταδίου. Ως εκ τούτου προτρέπονται να κατευθυνθούν στο στάδιο ερχόμενοι από τα φώτα τροχαίας της πρώην υπεραγοράς ΟΡΦΑΝΙΔΗ και να χρησιμοποιήσουν τον Βόρειο και Δυτικό χώρο στάθμευσης.

Οι οπαδοί της ΟΜΟΝΟΙΑΣ να εισέλθουν στην Ανατολική κερκίδα από τις εισόδους Α1, Α2, Α3, Α4, στην Δυτική κερκίδα από τις εισόδους Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6 και στην Βόρεια από τις εισόδους Β1, Β2, Β3, Β4.

Οι φίλαθλοι του ΑΠΟΕΛ θα καταλάβουν την Νότια Κερκίδα του σταδίου. Ως εκ τούτου προτρέπονται να κατευθυνθούν στο στάδιο ερχόμενοι από τον κυκλικό κόμβο του αυτοκινητόδρομου πάρα το Γ.Σ.Π. και δια μέσου της λεωφόρου Ανεξαρτησίας να χρησιμοποιήσουν τον Νότιο χώρο στάθμευσης του σταδίου.

Οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ να εισέλθουν στην Νότια κερκίδα από τις εισόδους Ν1, Ν2, Ν3, Ν4.

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, ενημερώνονται οι φίλαθλοι του ΑΠΟΕΛ ότι αν κριθεί αναγκαίο για λόγους ασφαλείας, μετά την λήξη του αγώνα θα παραμείνουν εντός της Νότιας κερκίδας για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Τροχονομικός Έλεγχος Δρόμου για λόγους Ασφάλειας

Για λόγους ασφάλειας, ο δρόμος που ενώνει την οδό Γ. Κρανιδιώτη με την λεωφόρο Ανεξαρτησίας, παρά το τρίτο (3ο) βοηθητικό γήπεδο του σταδίου Γ.Σ.Π., πρέπει να είναι απρόσκοπτος για την διακίνηση τόσο του κοινού αλλά και των Πυροσβεστικών οχημάτων και των Ασθενοφόρων. Ως εκ τούτου ο εν λόγω δρόμος θα επιτηρείται από μέλη της Τροχαίας Λευκωσίας και δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση οχημάτων τόσο κατά μήκος του δρόμου, όσο και επί των πεζοδρομίων. Οι παραβάτες θα καταγγέλλονται εξωδίκως.

Επιπρόσθετα η Αστυνομία ενημερώνει το κοινό ότι η στάθμευση των οχημάτων περιμετρικά του κυκλικού κόμβου Λατσιών (Γ.Σ.Π.) και στα ερείσματα των δρόμων στην γύρω περιοχή του σταδίου, απαγορεύεται και οι παραβάτες θα καταγγέλλονται εξωδίκως.

Τονίζεται σε όλους ότι:

 Απαγορεύεται αυστηρώς η μεταφορά στο γήπεδο φωτοβολίδων, κροτίδων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων.

 Απαγορεύεται η μεταφορά πανό πολιτικού, υβριστικού ή άλλου προκλητικού περιεχομένου και ενδυμάτων με πολιτικά σύμβολα.

 Απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων στον περιβάλλοντα χώρο, στους τοίχους του σταδίου και οπουδήποτε αλλού.

 Απαγορεύεται η είσοδος φιλάθλων εντός του σταδίου, έχοντας στην κατοχή τους σακίδια ώμου, κουκούλες προσώπου και προστατευτικά κράνη των μοτοσικλετών τους.

 Σε οποιαδήποτε περίπτωση απαγορεύεται η είσοδος των οπαδών εντός του αγωνιστικού χώρου.

 Οποιοσδήποτε δεν ακολουθεί τους πιο πάνω κανόνες μπορεί να εκδιωχθεί από το στάδιο χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να έχει καμία νομική απαίτηση έναντι των αρχών του σταδίου ακόμα και αν κατέχει νόμιμο εισιτήριο. Επίσης πιθανόν να συλληφθεί και να προσαχθεί ενώπιον δικαστηρίου.

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Αστυνομία, μπορεί να τηλεφωνεί στον αριθμό 22-802020.

Επισημαίνεται ότι οι δυνάμεις της Αστυνομίας βρίσκονται στους αθλητικούς χώρους, για την ασφάλεια και προστασία των φιλάθλων.

Διευκρινίζεται επίσης ότι μέλη της Αστυνομίας θα βρίσκονται στη γύρω περιοχή του σταδίου Γ.Σ.Π., για παροχή τροχαίων διευκολύνσεων στο κοινό τόσο κατά την προσέλευση, όσο και κατά την αποχώρησή τους από το στάδιο.