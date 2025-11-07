Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρχεται πρόστιμο για όσους τρέχουν με άλογο, τινάζουν χαλιά, απλώνουν μπουγάδα ή γαυγίζει ο σκύλος τους - Τα 22 παράξενα αδικήματα

 07.11.2025 - 11:44
Έρχεται πρόστιμο για όσους τρέχουν με άλογο, τινάζουν χαλιά, απλώνουν μπουγάδα ή γαυγίζει ο σκύλος τους - Τα 22 παράξενα αδικήματα

Νομοσχέδιο με το οποίο καθορίζονται πρόστιμα ύψους 85 ευρώ για συνολικά 22 αδικήματα στον περί Δήμων και περί Κύνων Νόμο, κατέθεσε στη Βουλή η Νομική Υπηρεσία.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, ώστε τα αδικήματα που προβλέπονται στον εν λόγω νόμο και εδράζονται στον περί Δήμων Νόμο του 1985 και στον περί Κύνων Νόμο (ΚΕΦ.52), οι οποίοι καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τον περί Δήμων Νόμο του 2022 και τον περί Σκύλων Νόμο του 2002, να επικαιροποιηθούν για να συνάδουν με τις πρόνοιες των εν ισχύι νόμων. 

Συγκεκριμένα, καθορίζεται πρόστιμο ύψους 85 ευρώ για:

διατήρηση σκύλου χωρίς άδεια κατοχής ή σκύλου που δεν είναι εγγεγραμμένος και σεσημασμένος,

διατήρηση σκύλου κατά παράβαση των διατάξεων του περί Σκύλων Νόμου,

ενέργεια με πρόθεση εξαπάτησης της αρμόδιας αρχής ή του Διευθυντή στην καταγραφή ή έλεγχο σκύλου κατά την εγγραφή ή έλεγχο σκύλου.

περιφορά σκύλου σε δημόσιο μέρος που η παρουσία σκύλων έχει απαγορευθεί,

πρόκληση οχληρίας στο κοινό από δυνατό και συνεχές γαύγισμα,

πλανοδιοπώληση χωρίς άδεια,

χρήση/ λειτουργία χώρων αναψυχής χωρίς άδεια,

ελεύθερο ζώο χωρίς φύλαξη,

έκγυση ή διέλευση νερού ή άλλου υγρού από δρόμο ή αυλάκι δρόμου,

εσκεμμένη πρόκληση παρακώλυσης οποιασδήποτε οδού με μηχανοκίνητο όχημα, άμαξα, φορτηγό, χειράμαξα, ζώο ή άλλο μέσο,

εσκεμμένη πρόκληση παρακώλυσης οποιασδήποτε οδού με την τοποθέτηση οποιουδήποτε πτυσσόμενου παραθυρόφυλλου, ή σκιάστρου, καλύμματος ή άλλης προεξοχής, εκτός εάν η κάθε πλευρά του έχει ύψος τουλάχιστον 12 μέτρων από το έδαφος,

εσκεμμένη πρόκληση παρακώλησης οποιασδήποτε οδού με τοποθέτηση σχοινιού, κορδονιού ή ιστού εγκάρσια ή κατά μήκος τέτοιας οδού ή η ανάρτηση ή τοποθέτηση ενδυμάτων για αποστέγνωση, πινακίδων διαφημίσεων, συνθημάτων ή άλλων πραγμάτων,

επίδοση σε άγρα πελατών και παρενόχληση των διαβατών για ανήθικους σκοπούς,

οδήγηση οχήματος ή ίππευση με υπερβολική ταχύτητα ή επικίνδυνα,

εκτίναξη ή ξεσκόνισμα χαλιών ή άλλων συναφών αντικειμένων σε δρόμο από οποιοδήποτε μέρος οικίας ή άλλης οικοδομής,

πρόκληση εσκεμμένης ζημιάς ή βλάβης σε δρόμο,

ρίψη από την οροφή ή οποιοδήποτε μέρος οικίας ή άλλης οικοδομής ποσότητας χώματος, κεραμιδιού, ξύλου, σκυβάλων, νερού ή άλλου πράγματος,

ρίψη, τοποθέτηση ή εγκατάλειψη οποιουδήποτε αντικειμένου ή πράγματος εντός ή επί οποιασδήποτε οδού ή δημόσιου χώρου,

ρίπτεται ή αφήνεται ή επιτρέπεται αντικείμενο ή πράγμα να πέσει εντός οποιουδήποτε υπόγειου αγωγού που ανήκει ή που ευρίσκεται υπό τον έλεγχο του συμβουλίου ή οποιασδήποτε άλλης αρχής,

εσκεμμένη πρόκληση παρακώλυσης οποιασδήποτε οδού με την μετακύλιση ή μεταφορά βαρελιών, σκαφών, σκεπασμάτων βαρελιού ή τροχού ή οποιασδήποτε κλίμακας σανίδας, ιστού, ξυλείας, ή τεμαχίου ξύλου επί πεζοδρομίου, εκτός για σκοπούς φόρτωσης ή εκφόρτωσης μηχανοκίνητου οχήματος ή διασταύρωσης του πεζοδρομίου,

εσκεμμένη πρόκληση παρακώλυσης οδού με την τοποθέτηση, ανάρτηση ή με άλλο τρόπο έκθεση προς πώληση αγαθών, εμπορευμάτων ή οποιουδήποτε πράγματος, κατά τρόπο που να προεξέχουν εντός ή πάνω από οποιαδήποτε οδό ή πέραν της γραμμής οποιασδήποτε οικίας, καταστήματος ή οικοδομής στην οποία εκτίθενται, κατά τρόπο που παρεμποδίζεται ή παρακωλύεται η διέλευση οποιονδήποτε προσώπων κατά μήκος της οδού,

επικίνδυνα ανοίγματα σε δρόμο εντός δημοτικών ορίων (λάκκο, υπόγειο υπόνομο κλπ) κατά τρόπο που δεν παρεμποδίζεται η πτώση προσώπου εντός αυτών.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Μαζί μπορούμε να χτίσουμε μια ισχυρότερη και υγιέστερη Ευρώπη»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Μαζί μπορούμε να χτίσουμε μια ισχυρότερη και υγιέστερη Ευρώπη»

Μαζί, μπορούμε να χτίσουμε τα θεμέλια για μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και υγιέστερη Ευρώπη, σύμφωνα με την ατζέντα για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στον χαιρετισμό του την Πέμπτη, στο 13ο Διεθνές Πολυεπιστημονικό Ιατρικό Συνέδριο (IMBMC), το οποίο πραγματοποιείται μεταξύ 6 και 8 Νοεμβρίου από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και την Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

