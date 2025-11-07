Φόνος Δημοσθένους: Άλλες 6 μέρες στο κελί ο κατάδικος - Χρησιμοποιούσε μέχρι και το σταθερό των Φυλακών

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού οδηγήθηκε εκ νέου ο 30χρονος κατάδικος, ο οποίος τελεί υπό κράτηση ως ύποπτος για τη δολοφονία του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους.

Το Δικαστήριο διέταξε όπως ο κατάδικος επιστρέψει στο κρατητήριο για άλλες έξι μέρες και όχι ακόμα στο κελί του στις Κεντρικές Φυλακές.

Σημειώνεται ότι στην κατοχή της ανακριτικής ομάδας βρίσκονται σημαντικά πειστήρια, τα οποία έχουν έχουν συνδέσει πρόσωπα και γεγονότα πριν και μετά τη διάπραξη του εγκλήματος.

Την ίδια στιγμή, όπως ειπώθηκε από τον ανακριτή της υπόθεσης, η αστυνομία εξασφάλισε μαρτυρία ότι ο ύποπτος εκτός από το κινητό, έκανε προσπάθειες και από σταθερό τηλέφωνο των Φυλακών για να καταφέρει να εξασφαλίσει την

Παράλληλα, στα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται ότι θα βρίσκονται στην Κύπρο και ενώπιον Δικαστηρίου οι δυο 28χρονοι Γεωργιανοί που συνελήφθησαν για την υπόθεση στη Θεσσαλονίκη.