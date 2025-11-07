Ecommbx
Φόνος Δημοσθένους: Άλλες 6 μέρες στο κελί ο κατάδικος - Χρησιμοποιούσε μέχρι και το σταθερό των Φυλακών
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φόνος Δημοσθένους: Άλλες 6 μέρες στο κελί ο κατάδικος - Χρησιμοποιούσε μέχρι και το σταθερό των Φυλακών

 07.11.2025 - 12:06
Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού οδηγήθηκε εκ νέου ο 30χρονος κατάδικος, ο οποίος τελεί υπό κράτηση ως ύποπτος για τη δολοφονία του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους.

Το Δικαστήριο διέταξε όπως ο κατάδικος επιστρέψει στο κρατητήριο για άλλες έξι μέρες και όχι ακόμα στο κελί του στις Κεντρικές Φυλακές.

Σημειώνεται ότι στην κατοχή της ανακριτικής ομάδας βρίσκονται σημαντικά πειστήρια, τα οποία έχουν έχουν συνδέσει πρόσωπα και γεγονότα πριν και μετά τη διάπραξη του εγκλήματος.

Την ίδια στιγμή, όπως ειπώθηκε από τον ανακριτή της υπόθεσης, η αστυνομία εξασφάλισε μαρτυρία ότι ο ύποπτος εκτός από το κινητό, έκανε προσπάθειες και από σταθερό τηλέφωνο των Φυλακών για να καταφέρει να εξασφαλίσει την

Παράλληλα, στα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται ότι θα βρίσκονται στην Κύπρο και ενώπιον Δικαστηρίου οι δυο 28χρονοι Γεωργιανοί που συνελήφθησαν για την υπόθεση στη Θεσσαλονίκη. 

Μαζί, μπορούμε να χτίσουμε τα θεμέλια για μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και υγιέστερη Ευρώπη, σύμφωνα με την ατζέντα για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στον χαιρετισμό του την Πέμπτη, στο 13ο Διεθνές Πολυεπιστημονικό Ιατρικό Συνέδριο (IMBMC), το οποίο πραγματοποιείται μεταξύ 6 και 8 Νοεμβρίου από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και την Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

