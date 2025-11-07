Ακινητοποιούνται 11 λεωφορεία μετά τη φωτιά που ξέσπασε την Πέμπτη

Οι διαδρομές, όπως είπε εκπρόσωπος της εταιρείας, θα γίνουν σήμερα με τα υπόλοιπα λεωφορεία του Οργανισμού, ώστε να μην προκύψει πρόβλημα στην μεταφορά των μαθητών.