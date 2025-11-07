Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ακινητοποιούνται 11 λεωφορεία μετά τη φωτιά που ξέσπασε την Πέμπτη

 07.11.2025 - 12:20
Ακινητοποιούνται 11 λεωφορεία μετά τη φωτιά που ξέσπασε την Πέμπτη

Έντεκα λεωφορεία του Οργανισμού Συγκοινωνιών Πάφου "ανεβάζουν χειρόφρενο" προκειμένου να ελεγχθούν μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε λεωφορείο στην επαρχία Πάφου τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Οι διαδρομές, όπως είπε εκπρόσωπος της εταιρείας, θα γίνουν σήμερα με τα υπόλοιπα λεωφορεία του Οργανισμού, ώστε να μην προκύψει πρόβλημα στην μεταφορά των μαθητών.

Μαζί, μπορούμε να χτίσουμε τα θεμέλια για μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και υγιέστερη Ευρώπη, σύμφωνα με την ατζέντα για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στον χαιρετισμό του την Πέμπτη, στο 13ο Διεθνές Πολυεπιστημονικό Ιατρικό Συνέδριο (IMBMC), το οποίο πραγματοποιείται μεταξύ 6 και 8 Νοεμβρίου από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και την Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

