Ακινητοποιούνται 11 λεωφορεία μετά τη φωτιά που ξέσπασε την Πέμπτη

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Μαζί μπορούμε να χτίσουμε μια ισχυρότερη και υγιέστερη Ευρώπη»
Μαζί, μπορούμε να χτίσουμε τα θεμέλια για μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και υγιέστερη Ευρώπη, σύμφωνα με την ατζέντα για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στον χαιρετισμό του την Πέμπτη, στο 13ο Διεθνές Πολυεπιστημονικό Ιατρικό Συνέδριο (IMBMC), το οποίο πραγματοποιείται μεταξύ 6 και 8 Νοεμβρίου από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και την Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.