Άνοιξαν νέες θέσεις στην Αστυνομία - Μάθε πού μπορείς να κάνεις αίτηση

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης, καθώς και άλλες πληροφορίες, παρέχονται στην έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, με αριθμό 5793 και αριθμό γνωστοποίησης 1590 ημερομηνίας 7/11/2025, ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Αστυνομίας www.police.gov.cy ή στο Γραφείο Προσλήψεων της Αστυνομίας, στα τηλέφωνα 22808236, 22808247.